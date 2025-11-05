西安首次集中發現25座戰國｢積石墓｣　墓內放置有大量河卵石

《央視新聞》報道，陝西省考古研究院對張家坡墓地進行考古發掘，共發掘古代遺蹟566處，其中戰國墓葬309座、車馬坑1座。據介紹，在滻河流域以往的考古工作中，戰國時期積石墓僅有零星發現，而像張家坡墓地這樣集中出現的情況尚屬首次。



張家坡墓地位於陝西省西安市灞橋區十里舖街道張家坡村東，東距滻河約1.2千米，西距韓森寨戰國秦陵約2.2千米。2025年5月至10月，為配合當地用地需要，經國家文物局批准，陝西省考古研究院對該墓地進行了考古發掘，共發掘古代遺蹟566處，其中，戰國墓葬309座、車馬坑1座；唐代墓葬214座；還有少量漢代、隋代、宋代和清代墓葬和灰坑。

出土器物1169件（組），以陶器為主，器型主要有鬲、罐、壺、盆、俑等。

戰國墓葬以東西向豎穴土坑墓為主，佔比95%以上。隨葬器物主要有陶鬲、罐、盆等。從墓葬形制、葬式和隨葬品組合來看，墓主多為秦人。陪葬品形制和組合與任家咀墓地第四期極為相似，年代主體應為戰國中期，有個別墓葬年代可到戰國早期。特別值得注意的是，墓地中還分布有25座積石墓。這些墓葬的墓向、葬式、隨葬品均與其他墓葬無異，但在生土二層台上或墓底放置大量河卵石。

唐代墓葬以南北向斜坡墓道洞室墓為主，佔比98%以上。其中，M144基址中出土一塊刻有唐代「開元三大士」之一不空法師譯本《佛頂尊勝陀羅尼》的石碑，為西安地區首次發現。從營建過程、墓葬形制、塔基尺寸及出土刻經碑等方面來看，M144與河南登封法王寺二號塔地宮十分相似，應為一座唐代塔墓。

張家坡墓地墓葬分布密集、時代跨度大，是研究西安東郊地區戰國至清代社會生活的重要考古資料。在滻河流域以往的考古工作中，戰國時期積石墓僅有零星發現，而像張家坡墓地這樣集中出現的情況尚屬首次。