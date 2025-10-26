貴州「地心之門」挖出52具大熊貓化石　發現千萬年前人類活動遺跡

10月24日，貴州綏陽雙河洞第24次國際洞穴科學考察成果發布會在雙河洞國家地質公園舉行。在本次科考中，科研人員新發現6具大熊貓化石，目前，雙河洞已發現52具大熊貓化石，成為全球發現大熊貓化石數量最多的地方。



《新華社》報道，雙河洞發掘出的大量大熊貓肢骨、頭骨等化石材料，為推測古大熊貓體重演化變化提供了可能。研究發現，大熊貓在中更新世時期體重達到峰值，此後開始下降，直至演化成現代形態。

雙河洞已發現52具大熊貓化石。（新華社）

科考隊深入洞穴。（天眼新聞）

貴州科學院山地資源研究所副研究員王德遠介紹，雙河洞申報自然遺產主要有兩個價值方面，一是地質方面，以及它在記錄生命演化過程的價值，「它就是能把我們了解到的晚更新世以來，這一段時期的這些生物群落的面貌能夠記錄下來，讓我們了解這段歷史，它對於我們申遺來說也是一個非常重要的支撐」。

據了解，今年雙河洞區域古生物化石的發現迎來「種類與數量雙突破」，科考專家陸續識別出晚更新世「大熊貓－劍齒象動物群」化石遺存的新個體。同時，4具較為完整的羚牛個體化石發現是國內首次有完整羚牛化石材料的報道，其完好程度與所屬年代為研究羚牛物種演化、歷史分布及古環境演變提供了重要的實物材料。

專家科考途中。（天眼新聞）

雙河洞發掘出大量大熊貓肢骨、頭骨等化石。（新華社）

羚牛化石。（天眼新聞）

洞內集中大量明顯人為擾動痕跡的骨骼遺存，可追溯為1400年前人類活動遺跡。此外，雙河洞還新發現了一處規模較大的石膏與天青石沉積洞道，表明次生硫酸鹽礦物在雙河洞區域廣泛分布。

雙河洞被稱為「地心之門」，自20世紀80年代末以來，雙河洞已開展24次國際聯合科學考察。最新數據顯示，該洞穴總長439.7公里，是亞洲最長、世界第三長的洞穴。