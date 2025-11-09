力箭一號運載火箭｢一箭雙星｣發射成功　發射載荷總質量突破10噸

11月9日11時32分，中科宇航力箭一號遙九運載火箭在東風商業航天創新試驗區發射，採用「一箭雙星」的方式，將楚天二號技術試驗01星、02星精準送入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。值得一提的是，此次箭體還特別塗裝了「中華人民共和國第十五屆全國運動會」字樣及賽事標識。



力箭一號「一箭雙星」發射成功。（中科宇航）

此次任務是力箭一號運載火箭的第十次飛行。箭體特別塗裝了「中華人民共和國第十五屆全國運動會」字樣及賽事標識，以及「我愛廣州」和「廣州廣闊 與您合夥」的城市宣言，同時搭載了在廣州舉辦的歷屆全運會紀念郵票送入太空。

此次箭體特別塗裝了「中華人民共和國第十五屆全國運動會」字樣及賽事標識。（廣州日報）

作為中國商業航天主力火箭，以及中小型衛星發射首選火箭，力箭一號多次執行國家任務，並且多次承接國際衛星發射，以高可靠性、高性價比的噸級班車化發射服務，在民商火箭發射服務市場持續領跑。截至目前，力箭一號運載火箭成功將75顆衛星送入太空，入軌載荷總質量突破10噸。