全運會開幕式｜深圳機械人演奏漢代青銅句鑃仿品　展現高超技術

據「深圳發佈」消息，11月9日晚，第十五屆全國運動會開幕式在廣東奧林匹克體育中心舉行，現場迎來了全球首個人形機械人開幕嘉賓，3台優必選全自主具身智能人形機械人Walker S2，敲響廣州南越王墓出土的「文帝九年」青銅句鑃仿製品。



全運會開幕式現場。（深圳特區報）

文體展演的第一個節目中，3台優必選Walker S2面向舞台上8件廣州南越王墓出土的「文帝九年」青銅句鑃仿製品，手持擊槌奏響開幕曲《彩雲追月》，創造了兩項突破性紀錄，即國家級綜合性運動會首次引入人形機械人作為開幕嘉賓，以及全球首次人形機械人奏響千年青銅禮樂。

開幕式上的機械人表演。（新華社）

青銅句鑃作為古代禮樂文明的重要載體，音色清越、韻律古樸，演奏需精準控制敲擊位置與力度才能呈現豐富旋律，即便對人類樂師而言也極具挑戰。由深圳市優必選科技股份有限公司（以下簡稱「優必選」）研發的Walker S2身高176厘米，重70kg，全身共有52個自由度。它不僅擁有全球首創人形機械人熱插拔自主換電系統，能夠3分鐘自主換電，還搭載自研的全球首個專用於工業人形機械人本體的智能體技術Co-Agent。

開幕式上的機械人表演。（新華社）

即便技術如此先進，但演奏難度依舊遠超想像。「青銅句鑃共有8件，3台人形機械人除了要熟練掌握在不同位置精準敲擊樂器外，還必須提高分工協作能力，才能精準奏響青銅顫音。」優必選首席品牌官譚旻介紹，與機械人「進廠打工」搬運物品，這是完全不同的任務。

為了實現開幕式的演出創意，優必選研發團隊和導演組專門前往廣州南越王墓查看青銅句鑃原件，按1∶1模型複製出8件青銅句鑃。隨後團隊在實驗室搭建起專門的訓練場，對人形機械人進行訓練。

開幕式上的機械人表演。（新華社）

開幕式上，Walker S2出色地展現出了多項高超技術。「在演奏環節，我們運用了全身力位混合控制技術，結合高精度視覺識別系統，實現了±2毫米級的敲擊定位精度與10毫秒內的毫秒級動作同步，以媲美人類樂師的穩定力度精準自主激活每件青銅句鑃的獨特音色。」譚旻介紹。

如何確保人形機械人在龐大、多人的舞台上迅速找到自己的位置呢？Walker S2的多傳感器融合導航系統發揮了關鍵作用，通過360度無死角視覺覆蓋與智能導航算法，在人員穿梭、光線變化的動態場景中始終保持±5厘米的定位精度，不用擔心會走丟。

全運會開幕式現場。（新華社）

此外，面對近八萬人場館的複雜通信挑戰，優必選「群腦網絡+LoRa」通信架構確保了多台機械人的無縫協同，為開幕式演出提供了可靠的通信保障。

除了開幕式的突破性表演外，優必選人形機械人還將深度參與十五運會多個核心環節，在比賽現場、MOC賽事運行指揮中心、主媒體中心等多個場景上崗提供智能化服務，推動「科技服務賽事」全方位落地。

11月9日，火炬手郭晶晶（前左）、王欣瑜（後左）、王柳懿/王芊懿在開幕式上進行火炬交接。（新華社）

深圳企業洲明科技、太龍智顯等，憑藉硬核產品與解決方案深度參與賽事建設，以科技之力為賽事增添亮色。

「我們為十五運會提供LED光顯產品與聲光電一體化解決方案，深度參與全運會多個大型場館的建設與升級。」洲明科技體育BU國內副總經理李季表示，洲明科技作為十五運會LED光顯核心供應商，為粵港澳三大賽區，廣東奧體、天河體育中心、深圳寶安體育中心、香港啟德體育館等20多個大型場館，提供全場景、一站式的光顯解決方案，涵蓋LED顯示屏、LED照明、場地擴聲、播控等技術手段。

全運會開幕式現場。（新華社）

在十五運會三大場館及周邊道路，太龍智顯提供的智慧LED燈杆屏作為「智慧神經末梢」，在賽事期間負責實時推送賽程安排、比分更新、應急通知，配合語音播報功能實現「聲光雙提醒」，提升應急響應效率。

「在交通樞紐處，我們的智慧LED燈杆屏動態展示路況預警、停車指引，幫助觀眾快速抵達目的地。在人員密集區，燈杆屏循環播放賽事集錦、運動知識，營造濃厚的體育氛圍。3大場館直接用屏200餘套，間接服務全運會的設備超1600套。」太龍智顯總經理郝光軍表示，作為十五運會三大賽事場館智慧LED燈杆屏的供應商，該公司在廣州奧體、七星、天河體育館三大核心場館及周邊道路上，提供着智慧LED燈杆屏，以高清、高亮、高刷的表現，成為本次賽事保障、交通疏導與民生服務的 「智慧紐帶」。