蕭美琴現身歐洲議會出席活動致辭　外交部：自我炒作的政治鬧劇

近日，台灣地區副領導人蕭美琴和台外事部門負責人林佳龍在布魯塞爾歐洲議會大樓出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會，蕭美琴在會上發表講話。11月10日，外交部發言人林劍主持例行記者會。

林劍針對上述事件回應稱，中方已就「台獨」政客在歐洲議會大樓內活動向歐洲議會方面提出嚴正交涉。歐方表示，歐洲議會堅持一個中國政策的立場沒有也不會改變，有關會議和人士沒有得到歐洲議會邀請，議會領導層沒有同其有任何接觸。個別議員的個人行為不代表歐洲議會官方立場。

蕭美琴為賴清德的副手，圖為她2025年11月在台灣出席大專院校活動（FB@蕭美琴）

林劍說，你提到的「對華政策跨國議會聯盟」接受多個反華機構資助，一向惡意炒作涉華問題，是民進黨當局「挾洋自重」的工具，毫無公信力可言。「台獨」政客同該組織沆瀣一氣，處心積慮刷存在感，純屬自我炒作的政治鬧劇，他們的圖謀不會得逞。

林劍表示，我要重申，無論民進黨當局及「台獨」分裂勢力怎麼折騰、搞哪些小動作，無論其在國際上如何四處鑽營，都只會暴露其推行分裂活動的無恥企圖，都阻擋不了中國終將統一也必將統一的歷史大勢。希望歐洲議會看清真相，明辨是非，始終恪守一個中國原則，不向「台獨」勢力發出任何錯誤信號，避免被利用。