黃明志再被扣押3天　律師：他堅持自己無辜，沒涉及謝侑芯命案

台灣31歲網紅「護理系女神」謝侑芯10月22日在馬來西亞酒店離奇死亡，在場的馬來西亞歌手黃明志11月初被警方扣押，警方還將案件由猝死案改為謀殺案調查。



馬媒報道，6天扣押期在11月10日期滿，黃明志再被警方以「調查未完成」為由，獲法庭批准再度扣押3天，意味著黃明志前後被扣押9天。



黃明志。（IG@nameweephoto）

馬媒光華網報道，黃明志的代表律師鄭清豐10日早上證實，其當事人與他見面時，身心狀況依然良好，而且堅持自己是無辜的，由始至終沒有涉及謝侑芯的命案。

他強調，目前自己所能證實的是，警方是基於案件調查尚未完成，才會提出延長扣押申請。

談及黃明志目前在警局扣留室的近況，鄭清豐回應說：「被扣留當然不是一件容易的事，但他身心健康方面沒問題，而且心態正面、精神良好，也沒有提出任何投訴。」

此案發生於10月22日，在吉隆坡一間五星級高級酒店客房內被揭發。事發時黃明志在現場，且他被搜出9顆疑為「搖頭丸」的藍色藥丸，總重量為5.12克。

當地警方對黃明志展開尿檢，顯示他對安非他命、氯胺酮、大麻及冰毒均呈陽性反應。

黃明志之後於10月24日被控兩罪，包括抵觸危險毒品法令及抵觸濫用毒品條文。