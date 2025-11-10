評官方打出「促統組合拳」　內媒稱「台灣輿論轉向和平統一」

內地官媒近日集中宣傳對台「政策新階段」。中新網11月9日刊發評論文章〈大陸「組合拳」引發島內積極面對統一前景〉，稱北京官方近期推出設立「台灣光復紀念日」、便利台胞入境新政、依法懲治台獨頑固分子等舉措，被台灣輿論稱為「組合拳」，象徵對台政策進入新階段。



該篇評論指出，北京方面近期動作頻繁，國務院台辦新任發言人張晗的回應「進一步闡明了原則立場與良苦用心」。文章稱，官方此舉清晰劃定反獨促統的底線與紅線，並在台灣社會「激起對兩岸關係未來的深層思考」，促使越來越多台灣民眾「理性審視賴當局執政危機，並對和平統一前景進行客觀探究」。

中新網評論稱，民進黨當局長期進行「去中國化」宣傳，曲解一國兩制，製造拒統恐中心理，而大陸政策始終基於清晰原則，紀念光復是捍衛國家主權，便利台胞政策「體現兩岸一家親」，打擊台獨則是維護台海和平的必要之舉。文章形容，這套「組合拳」目標明確，即「反『獨』促統、增進福祉、清除亂源」。

紀念台灣光復80周年大會在京召開。（視覺中國）

文章同時指出，台灣輿論場出現微妙變化，「過去多被武統、拒統等情緒主導，如今探討和平統一的帖文熱度顯著上升」。該文引述台媒觀察稱，年輕人開始在網上主動追問：「難道只有戰爭？只能『獨立』？不能和平統一嗎？」

文章進一步稱，民進黨「抗中保台」並未帶來國際空間，反使台海風險升高、民生受損，相對之下，大陸持續釋出兩岸融合發展善意，提供台胞同等待遇，令台灣民眾特別是年輕一代「開始理性判斷、客觀衡量，認清『台獨』是絕路而非出路」。

該文總結，大陸對台方針明確且一貫，堅持一個中國原則和九二共識，反對台獨分裂與外部干涉，推進兩岸交流合作與融合發展。文章認為，台灣民意的理性轉向是對大陸政策的「積極回應」，反映「要和平、要發展、要交流、要合作才是台灣真正的主流民意」。