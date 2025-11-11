「中國古陶瓷鑑定第一人」耿寶昌逝世　享年103歲

故宮博物院11月10日發佈訃告，中國著名古陶瓷研究專家、國家文物鑑定委員會副主任委員、中國古陶瓷學會名譽會長，故宮博物院研究館員、故宮博物院學術委員會資深委員、故宮學研究院古陶瓷研究所名譽所長耿寶昌先生於2025年11月10日6時50分在北京逝世，享年103歲。



耿寶昌先生遺體告別儀式定於11月16日上午9時在北京八寶山殯儀館東禮堂舉行。耿寶昌是被文博界譽為「人間國寶」、「中國古陶瓷鑑定第一人」的泰斗級人物。

「中國古陶瓷鑑定第一人」耿寶昌逝世。（故宮博物院）

據故宮博物院介紹，耿寶昌，男，漢族，1922年生於北京，祖籍河北辛集（束鹿）。1956年應聘到故宮博物院工作，長期從事中國古陶瓷及其他古代工藝品的研究，重點研究歷代陶瓷。撰寫的《明清瓷器鑑定》為國內首部古陶瓷研究鑑定學論著。耿寶昌與馮先銘同為中國水下考古發起人，對絲綢之路作了詳盡的考察。

1986年，耿寶昌將瓷器、銅器等文物22件捐獻故宮博物院。他半個多世紀鑑定文物數百萬件，足跡遍及全國各地，卻沒有一件個人收藏品，高風亮節令人敬佩。

在耿寶昌的鑑定生涯中，1994年從香港拍賣會上以110萬人民幣競得的成化罐尤為令人稱道。這個通高31厘米的成化罐是現存少有的大件器物，目前全世界僅存4隻，而故宮的這件是唯一帶蓋的最完整的成化罐，如今其身價已飛漲。