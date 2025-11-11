颱風鳳凰｜福建海事局啟動二級響應　69條客渡運航線停航

據中央氣象台消息，周二（11日）16時，今年第26號颱風「鳳凰」距離台灣鵝鑾鼻西南方向約290公里，中心位置位於北緯20.2度、東經118.7度，最大風力為12級，強度等級為颱風級，將以每小時10公里左右的速度向北偏東方向移動，強度逐漸減弱，預計將於周三（12日）下午到夜間在台灣島西南部沿海再次登陸。



周二14時到周三14時，福建沿海、台灣島沿海將有6-8級、陣風9-10級的大風，台灣海峽、巴士海峽風力可達9-11級，陣風12-13級，颱風「鳳凰」中心經過的附近海域和地區風力可達12級，陣風13-14級。

據福建海事局消息，受颱風影響，截至周二16時，福建沿海共有69條客渡運航線、180艘客渡船停航。其中4條兩岸「小三通」客運航線仍然全部停航，廈門、漳州、泉州、莆田四地除2條民生應急航線外，其他客渡運航線已全部停航。124水上施工作業項目停工，停工施工作業船舶295艘。

同日7時，福建海事局啟動防颱風二級應急響應，搶抓颱風來臨前最後窗口期做到「交通流、船舶、人員、值守」四提級。提級落實台灣海峽交通管控，設置專人值守海峽管控專台，值守海峽6條遠海叫應點驗線，加強遠海VTS覆蓋區外船舶叫應，點對點引導船舶就近選擇安全水域避風。提級落實船舶精細化管控，對客渡船、施工船、修造船等實施停航停工措施。提級推動應撤人員撤離，停航客渡船船上人員全部撤離，施工、修造、無動力等船舶人員做到應撤盡撤。提級做好應急值守，動態部署49艘海巡船艇、110艘港作拖輪、2艘大馬力專業救助船、4架救助直升機進入待命狀態，確保一旦出現海上險情事故能快速有效處置。