廣東省前三季度GDP增速低於全國 習近平回應：廣東要和自己比
撰文：許祺安
出版：更新：
《新華社》報道，廣東省前三季度經濟增長4.1%，低於全國，但好於去年同期和去年全年。習近平對此回應：廣東要和自己比。要注重研究解答經濟社會發展的新課題。
習近平在二十屆四中全會後南下海南、廣東兩省考察。廣東省委介紹，全省前三季度經濟增長4.1%，低於全國，但好於去年同期和去年全年。習近平回應道：「你們的經濟總量在全國穩居首位。塊頭這麼大，這樣的增速下也是很大一塊增量了，廣東要和自己比。要注重研究解答經濟社會發展的新課題。」
《南方日報》文章介紹，今年前三季度，廣東經濟增長4.1％，低於全國5.2%的增速，但好於去年同期3.4%和全年3.5%的增速。
廣東經濟總量連續36年位居全國第一，2021年至2024年連續跨越12萬億、13萬億、14萬億台階。隨着經濟規模持續增大，廣東現在1個百分點增速帶來的增量，相當於10年前的約2.1個百分點；每一個百分點的增長都來之不易，都需要付出更大的努力。
