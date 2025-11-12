廣東省前三季度GDP增速低於全國　習近平回應：廣東要和自己比

《新華社》報道，廣東省前三季度經濟增長4.1%，低於全國，但好於去年同期和去年全年。習近平對此回應：廣東要和自己比。要注重研究解答經濟社會發展的新課題。



習近平在南福金柚種植基地。（人民日報）

深圳福田CBD天際線。（CFP）

習近平在二十屆四中全會後南下海南、廣東兩省考察。廣東省委介紹，全省前三季度經濟增長4.1%，低於全國，但好於去年同期和去年全年。習近平回應道：「你們的經濟總量在全國穩居首位。塊頭這麼大，這樣的增速下也是很大一塊增量了，廣東要和自己比。要注重研究解答經濟社會發展的新課題。」

習近平在葉劍英紀念園。（人民日報）

《南方日報》文章介紹，今年前三季度，廣東經濟增長4.1％，低於全國5.2%的增速，但好於去年同期3.4%和全年3.5%的增速。

廣東經濟總量連續36年位居全國第一，2021年至2024年連續跨越12萬億、13萬億、14萬億台階。隨着經濟規模持續增大，廣東現在1個百分點增速帶來的增量，相當於10年前的約2.1個百分點；每一個百分點的增長都來之不易，都需要付出更大的努力。