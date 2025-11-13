蘇州千年古剎永慶寺突發大火　施耐庵隱居地文昌閣被焚僅剩框架

11月12日，杜牧詩中「南朝四百八十寺」之一的蘇州永慶寺突發大火，木質結構建築瞬間被大火吞滅，目前雖已撲滅明火，但樓體已全部被毀僅剩框架。據當地通報，火災未造成人員傷亡，亦未對周邊林區造成影響。



永慶寺位於蘇州張家港鳳凰鎮，網絡影片中，一座三層的木質樓閣被大火吞噬，升起濃濃黑煙。網民拍攝的照片顯示，樓閣被燒後僅有水泥框架殘存。

據悉，該棟建築為永慶寺內的文昌閣，是2008年所建的仿古建築。雖為新建，但歷史上施耐庵曾在文昌閣居住10年，在此創作了四大名著之一的《水滸傳》中的部份內容，《水滸傳》中的108將，亦據稱是照永慶寺的36尊大羅漢和72座小羅漢的形象刻劃，目前寺內還留有「洗硯池」、「磨劍石」等遺跡。

據內媒《紅星新聞》報道，11月12日下午，張家港市文體廣電和旅遊局一名工作人員表示，火情發生後，相關工作人員第一時間前往現場處置，目前仿古建築的損失正在進一步統計中。

永慶寺文昌閣於2008年重建。

此外，網絡有傳11月1日時，永慶寺才剛剛進行過消防演練。至於此次起火原因，鳳凰鎮政府一名工作人員表示，消防部門正在調查中，稍後會發布通報。張家市消防大隊則表示以通報為準，其他情況暫不清楚。

張家港市人民政府官網顯示，永慶寺初建於東吳赤烏年間，南朝梁武帝大同二年（536年）侍御司陸孝本舍宅擴建，遂名聲大振。至今已有1500多年歷史，為「南朝四百八十寺」之一。明清兩朝，曾6次修繕，寺基最廣時達86畝。永慶寺曾在1993年重建，於2007年被列為張家港市文物保護單位。