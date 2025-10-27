中國科考隊完成北極載人深潛任務　成唯一密集海冰區連續深潛國家

10月27日，由自然資源部、中國科學院共同組織執行北極載人深潛任務的科考隊順利返回。

中國自主設計建造的國際首艘具破冰能力的載人深潛作業母船「探索三號」，搭載「奮鬥者」號載人潛水器在北極共完成了43個潛次作業任務。「奮鬥者」號與「蛟龍」號載人潛水器實現水下聯合作業，創新中國雙載人潛水器水下協同作業模式。



《央視新聞》報道，北極載人深潛科考隊於今年7月22日從三亞出發，會同「蛟龍」號載人深潛團隊，共赴北冰洋海域執行深潛任務。期間，科考隊在北冰洋作業56天，進行一系列科學考察和試驗，「奮鬥者」號完成43個潛次作業任務。

「探索三號」在北極密集冰區破冰航行。（央視新聞）

同時，「蛟龍」號載人深潛團隊完成中國首次北極冰區下潛，並與「奮鬥者」號進行水下協同作業。在海冰覆蓋率大於80%的中央海盆，科考隊進行了國際上首次加克洋中脊的載人深潛科考，最大下潛深度5277米。

蛙人在北極密集冰區回收「奮鬥者」號。（央視新聞）

「奮鬥者」號在北極密集冰區回收。（央視新聞）

本航次開創了在密集冰區「船潛協同」的移動式冰潛新模式，使中國成為目前世界上唯一在北極密集海冰區進行連續載人深潛的國家。科考隊採集了一批珍貴的水體、沉積物、岩石和生物樣本，獲得大量的觀測數據，將為深入研究北極氣候快速變化等提供重要科學支撐。