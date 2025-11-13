高市早苗妄武力介入台海　外交部：玩火必自焚　中方必將迎頭痛擊

日本首相高市早苗此前表示，若「台灣有事」可能使日本進入「生存危機事態」，屆時可行使集體自衛權；同時，高市早苗在日本國會表示，有關言論符合日本政府看法，無意撤回或取消。對此，今日（13日）外交部例行記者會上，外交部發言人林劍正告日方，膽敢武力介入台海，必遭迎頭痛擊。



林劍表示，日本首相高市早苗日前在國會公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示武力介入台海的可能性，在中方表達嚴正交涉和強烈抗議後，還執迷不悟、拒不撤回。上述錯誤言行嚴重違背一個中國原則，嚴重違背中日四個政治文件精神和國際關系基本準則，粗暴幹涉中國內政，挑戰中方的核心利益，侵犯中國主權。

林劍強調，「中方對此堅決反對，絕不容忍。日方必須立即糾正，收回惡劣言論，否則一切後果必須由日方承擔。」

9月3日，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京隆重舉行。這是紀念大會現場放飛和平鴿。（新華社）

今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光覆80周年。日本曾對台灣實行殖民統治，犯下罄竹難書的罪行。日本軍國主義歷史上曾多次以所謂「存亡危機」為借口，發動對外侵略，包括以「行使自衛權」為由，悍然製造「九一八事變」，挑起侵華戰爭，給包括中國在內的亞洲乃至世界人民帶來深重災難。

林劍在回應中4次質問，「今天日本首相高市早苗再提所謂『存亡危機事態』究竟是何居心？是否要重蹈軍國主義覆轍？是否要再次與中國人民和亞洲人民為敵？是否企圖顛覆戰後國際秩序？」

林劍重申，台灣是中國的台灣，以何種方式解決台灣問題、實現國家統一，是中國人自己的事，不容任何外部勢力幹涉。日本當政者妄圖介入台海事務，既是對國際正義的粗暴踐踏，對戰後國際秩序的公然挑釁，也是對中日關系的嚴重破壞。

他最後表示，「如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將迎頭痛擊。我們將堅決行使聯合國憲章和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。我們正告日方，必須深刻反省歷史罪責，立即停止幹涉中國內政、挑釁越線的錯誤言行，不要在台灣問題上玩火，玩火者必自焚。」