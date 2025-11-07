鄭麗文當選黨主席掀入黨潮　國民黨：已新增2405位黨員

國民黨今日（7日）召開「KMTeam需要您，加入、改變、由您開始」記者會，會中公布，黨主席選舉結束後短短20天內，國民黨已新增2405位黨員同志。



國民黨發言人牛煦庭指出，鄭麗文當選以來，各地都出現非常踴躍的入黨潮，昭示著國民黨支持者對新局面的期待。新增2405位黨員同志，其中1412位是新加盟，993位是失聯的老戰友選擇回歸。牛煦庭表示，這代表大家對於國民黨的未來是重燃希望、寄予期待的。



鄭麗文。（Facebook@鄭麗文）

牛煦庭強調，國民黨是最大的在野黨，堅持與基層、社會大眾站在一起，為了能夠充分地反映民意，歡迎不同世代、所有關心國民黨、關心藍軍的好朋友一起入黨，加入團隊；期待由下而上，儲備重返執政的關鍵力量。

國民黨文傳會主委吳宗憲則表示，這段時間許多朋友加入國民黨，「加入就是希望有所改變，有期待，也有希望」。

吳宗憲表示，任何政黨都是承載黨員理念的容器。國民黨曾經帶領台灣人走向富庶，包括十大建設等各式各樣大型公共建設，讓台灣能有富裕的生活。吳宗憲強調，國民黨未來要再度引起風潮、引領風潮，將政治能量聚焦在改善老百姓的生活，「民生一定大於政治」。

吳宗憲稱，自己相信鄭麗文有其智慧與勇氣，讓政治回歸初衷，政治應該帶來的是大家的幸福，而不是政客們帶給社會不幸，未來國民黨一定會重新引領風潮，讓政治不再是權力的遊戲，而是回歸初衷，改善人民的生活，讓台灣更好，讓大家安居樂業，將最好的一塊土地留給下一代，這才是真正愛台灣。