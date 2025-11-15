環球時報：對高市早苗錯誤言行的關注不應失焦

日本首相高市早苗日前在國會宣稱，中國大陸對台灣動武可能構成日本「存亡危機事態」，暗示日本武力介入台海的可能性。《環球時報》對此發表評論文章稱，其言論之荒謬、性質之惡劣、用心之險惡，令國際社會震驚。這既是對國際正義的粗暴踐踏、對戰後國際秩序的公然挑釁，也是對中日關係的嚴重破壞。這一錯誤言論已然構成對兩國關係和地區和平的衝擊，也是最近中日關係陡然惡化的源頭。「對此，是非曲直十分清楚，不存在什麽疑問。」



文章稱，這兩天出現的情況表明，有些勢力試圖轉移焦點，淡化事情的惡劣性質，把中日關係惡化的鍋往中國身上甩，其中最典型的就是炒作中國駐日外交官個人發文和中國輿論反應。這些聲音對高市言論的極端危險性避而不談，卻調轉槍口宣稱中方不應「過度反應」，日本外相茂木敏充甚至莫名其妙地「要求中方以日中關係大局為重」。這完全是混淆是非、倒打一耙，更加印證了日本國內有關戰後反思的缺失是系統性的。與此同時，一些西方媒體也跟着「敲邊鼓」，渲染爭端升級的所謂「中國責任論」。

文章表示，這些說辭將一場事關中國主權與領土完整、日本發展道路和戰後國際秩序的重大是非之爭，矮化為一場關乎「言辭表現是否得體」的口舌之辯。高市謬論所引發的絕不是中日之間的「口水仗」，而是指向三個根本性的現實問題：第一，日本是繼續走和平發展道路，還是企圖重蹈歷史覆轍？第二，日本是要維護中日和平友好合作大局，還是要把中日關係引向對抗衝突？第三，日本要做地區和平穩定的維護者，還是要把東亞推向戰爭深淵？對這三個重大問題，需要向中國和國際社會做出深刻解釋和說明的顯然是東京方面。

2025年10月21日，日本東京，新任首相高市早苗在首相官邸舉行的記者會上致詞。（Reuters）

文章指出，日本歷史上曾多次以「國家存亡」名義發動侵略戰爭，比如製造「九一八」事變時鼓吹的「滿蒙是日本生命線」、製造珍珠港事件時鼓吹的「大東亞共榮圈是日本存亡之戰」等等。這些蠱惑人心的口號當時被日本軍部、政府和媒體系統性使用，製造「日本若不擴張即亡國」的危機感，掩蓋其帝國主義擴張本質。如今高市將中國內政問題與日本「存亡危機事態」強行掛鉤，本質上就是對「國家存亡」欺騙性使用的故技重施，反映出日本一些政治勢力妄圖借台灣問題突破「和平憲法」束縛、重走軍事擴張老路的危險意圖。

文章續指，台灣是中國的台灣，以何種方式解決台灣問題、實現國家統一，是中國人自己的事。如果日本以武力介入台海局勢，那它一定會「有事」。高市作為日本首相，不斷向「台獨」勢力釋放錯誤信號，不僅是對中國內政的粗暴干涉，也是將日本重新綁上地緣對抗的戰車，威脅東亞地區安全。對此，全世界愛好和平的人都要有充分的警惕。

文章稱，不管一些勢力如何大搞「障眼法」，對事情的討論必須回歸和聚焦其本質，也就是高市言論對日本未來走向、對中日關係、對東亞和平穩定的深刻沖擊和現實威脅。那些試圖在「措辭」上做文章的聲音，是在刻意模糊根本性的問題：誰是挑釁者？誰是受害者？高市早苗的言論是「因」，中方的反應是「果」，中日此輪爭端是否繼續升級，歸根結底取決於日方是否立即糾正、收回惡劣言論。國際社會對此不僅決不能失焦，還應該共同敦促日方為緩和事態拿出正確舉措。對挑釁者一味縱容和綏靖，結局必然是助長其更囂張的挑釁，將中日關係和地區局勢推向更危險的深淵。

文章強調，日本一些勢力口口聲聲所稱的「存亡危機事態」，與日本軍國主義當年發動對外侵略戰爭的借口何等相似。只是時過境遷，如今的日本要故技重施，不僅中國人民不會答應，在地區也絕不會得到支持。真正應該「以中日關係大局為重」的，是日本國內一些激進勢力。奉勸他們立即糾正錯誤言行，如果一味在台海問題上「玩火」，其結局必將是悲劇性的，屆時東京將承擔全部責任。