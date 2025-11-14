高市早苗涉台言論　中方多部門發聲：若武力介入，必將迎頭痛擊

近日，日本首相高市早苗在國會公然宣稱，「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，暗示可能武力介入台海問題。對此，中方多部門連日來發聲，包括國防部、外交部、中國駐日本大使館、國台辦均表示，如日方膽敢武力介入台海局勢，中方必將迎頭痛擊！



國防部：日方若膽敢鋌而走險 必將碰得頭破血流

周五（11月14日）下午，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌說，日本領導人涉台錯誤言論粗暴干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則、中日四個政治文件精神和國際關系基本準則，挑戰戰後國際秩序，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，性質影響十分惡劣，極不負責、極其危險。

蔣斌表示，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。日方若不深刻汲取歷史教訓，膽敢鋌而走險，甚至武力介入台海局勢，必將在中國人民解放軍的銅牆鐵壁面前碰得頭破血流，付出慘痛代價。

外交部：如日方膽敢武力介入台海局勢 中方必將迎頭痛擊

周四（11月13日），外交部發言人林劍主持例行記者會。

林劍強調，台灣是中國的台灣，以何種方式解決台灣問題、實現國家統一是中國人自己的事，不容任何外部勢力干涉，日本當政者妄圖介入台海事務既是對國際正義的粗暴踐踏、對戰後國際秩序的公然挑釁，也是對中日關係的嚴重破壞。如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將迎頭痛擊。「我們將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。我們正告日方，必須深刻反省歷史罪責，立即停止干涉中國內政、挑釁越線的錯誤言行，不要在台灣問題上玩火，玩火者必自焚！」

另外，11月13日，外交部副部長孫衛東奉示召見日本駐華大使金杉憲治，就日本首相高市早苗涉華錯誤言行提出嚴正交涉。

孫衛東強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可觸碰的紅線和底線。台灣是中國的神聖領土，台灣事務純屬中國內政。如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外來干涉。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。80年前，英勇的中國人民歷經14年浴血奮戰，打敗了日本侵略者。80年後的今天，任何人膽敢以任何形式幹涉中國統一大業，中方必將予以迎頭痛擊！中方再次敦促日方深刻反省歷史罪責，立即反思糾錯，收回惡劣言論，不要在錯誤的道路上越走越遠，否則一切後果必須由日方承擔。

而在11月14日舉行的外交部例行記者會上，談及高市早苗近日在國會被問及是否堅持「無核三原則」時回避明確表態，林劍表示，中方對日方近期的軍事安全動向感到嚴重關切。日本自我標榜為「和平國家」，宣揚建立無核武器世界，但高市政權卻對「無核三原則」表態模糊、語焉不詳，暗示有可能放棄，日方高官甚至聲稱不排除引進核潛艇，這些都充分暴露了日方政策的重大負面轉向，向國際社會釋放出危險信號。

林劍指出，二戰期間，日本軍國主義發動侵略戰爭，犯下嚴重反人類罪行，給地區和世界帶來深重災難。近年來，日本大幅調整安保政策，逐年增加防衛預算，放寬武器出口限制，謀求發展進攻性武器，在強軍擴武的錯誤道路上越走越遠。日本首相高市早苗日前公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示武力介入台海可能性。日方的這一系列舉動，不得不令亞洲鄰國和國際社會產生強烈質疑和擔憂：日方是否真的已同軍國主義劃清界限？日本政府是否真心堅持「專守防衛」和「無核三原則」？日方是否還會恪守和平發展承諾？

林劍說，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年，「我們敦促日方深刻反省侵略歷史，堅持走和平發展道路，停止為自身擴張軍力尋找借口，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。」

中國駐日本大使館：立即停止任何越線挑釁的冒險言行

11月10日，中國駐日本大使館亦就高市早苗涉台言論發聲，台灣是中國的台灣，以何種方式解決台灣問題，實現國家完全統一，是中國人自己的事，不容任何外部勢力干涉。中國終將統一，也必將統一。任何試圖插手和阻撓中國統一大業的圖謀，都是螳臂當車、不自量力，只會引火燒身，自食惡果。中方敦促日方恪守在台灣問題上的政治承諾，立即停止向「台獨」勢力發出錯誤信號，立即停止任何越線挑釁的冒險言行，不要做台海和地區局勢的攪局者，防止兩國關係受到進一步衝擊。

國台辦：日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責

國務院台辦新聞發言人陳斌華周三（11月12日）表示，日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，在殖民奴役台灣的50年里更是犯下罄竹難書的罪行。

陳斌華強調，80年前，我們打敗日本侵略者，光復台灣，終結日本對台灣的侵佔掠奪。80年後的今天，誰再企圖挑戰中國核心利益，妄想阻撓中國統一大業，中國政府、中國人民、中國軍隊決不答應、決不容忍。

11月14日，陳斌華再表示，台灣是中國的神聖領土，台灣問題是中國的內政。解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中華民族偉大復興的必然要求，是14億多中國人民的共同願望。至於採取何種方式，完全是中國人自己的事，不容任何外部勢力干涉。日本及其當政者根本沒有資格說三道四，遑論語帶威脅、妄圖阻擾中國統一大業。

人民日報：絕不容忍高市早苗在台灣問題上的越線挑釁

11月14日，人民日報發布「鐘聲」評論，高市早苗此論是1945年日本戰敗以來，日本領導人首次在正式場合鼓吹所謂「台灣有事就是日本有事」並與行使集體自衛權相關聯，首次在台灣問題上表達試圖武裝介入的野心，首次對中國發出武力威脅，用心極其險惡、性質極其惡劣、後果極其嚴重。中國政府和中國人民對此強烈憤慨、堅決反對。

文章指，台灣問題是中國核心利益中的核心，誰敢觸碰這條紅線，14億多中國人民、整個中華民族絕不會答應！我們再次正告日方，如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略，中方必將迎頭痛擊。日方必須立即糾正挑釁越線的錯誤言行，收回惡劣言論，停止在軍事安全領域的危險冒進舉動，否則一切後果必須由日方承擔。

中國軍號發布日語海報：如日方膽敢武力介入台海局勢，中方必將迎頭痛擊！（中國軍號）

11月13日，中國軍號在社交平台X上發布日語海報：「如日方膽敢武力介入台海局勢，中方必將迎頭痛擊！」