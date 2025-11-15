遭舞台電動座椅擠壓致肋骨斷裂　內地獨立樂隊女主音搶救無效身亡

近日，藝名「阿珍」的內地獨立樂隊「普通搖滾樂隊」女主音解惠鈞於浙江嘉興工作期間，遭舞台的電動座椅擠壓導致肋骨斷裂，送醫搶救10小時無效身亡。涉事場地負責人稱，事件屬意外，已和家屬協商。有業內人士則推測，事發時可能忘切電源。



周三（12日），「普通搖滾樂隊」發訃告表示，解惠鈞於周日（9日）上午工作期間，意外被電動座椅架擠壓胸腔，導致肋骨斷裂、呼吸困難，經搶救無效，於周一（10日）凌晨離世。

公開資料顯示，「普通搖滾樂隊」來自遼寧大連，已成立4年，於2022年尾發布首張專輯，並於2023年展開全國巡演。樂隊成員均為同事關係，解惠鈞是核心成員，並擔任小提琴手，參與創作多首作品。

解惠鈞是核心成員，除了主音，還擔任小提琴手，參與創作多首作品。（微博）

解惠鈞是核心成員，除了主音，還擔任小提琴手，參與創作多首作品。（微博）

解惠鈞是核心成員，除了主音，還擔任小提琴手，參與創作多首作品。（微博）

周四（13日），阿珍在大連的一位友人透露，家屬已從大連趕到浙江省嘉興市處理身後事。

此前，阿珍經常在嘉興536藝術空間活動，負責人證實，阿珍確實被場館內的電動座椅擠壓致死，有關部門已上門調查。當地官媒曾介紹稱，536藝術空間的多功能廳內部設置了伸縮座椅，能在劇場、展廳、走秀、影院等不同功能模式間絲滑切換。

事發於嘉興536藝術空間。（潮新聞）

事發於嘉興536藝術空間。（潮新聞）

曾在北京奧運會、冬奧會等大型賽事中承擔體育場館座椅等設備研發與安裝的大豐公司區域銷售經理李先生認為，類似事故發生概率非常低，「這種情況很可能是忘記斷掉電源！」他表示，如果已經固定好了座椅系統，有觀眾和演員在上面，是不可能發生這樣的事故，座椅的電源處於切斷狀態。如果電源啟動後，轉換場地的時候，有人不小心還站在座椅現場，這有可能出現事故。

網民則呼籲場館盡快就事件給家屬一個合理解釋。