阿里巴巴AI APP｢千問｣上線　聰明能辦事　對壘ChatGPT爭海外市場

據《環球網》報道，今日（11月17日）阿里巴巴正式宣布「千問」項目，全力進軍AI to C（直接面向消費者）市場。千問APP公測版於今日同步上線，是基於全球性能第一的開源模型Qwen3研發。憑借免費，以及與各類生活場景生態的結合，「千問」將與ChatGPT展開全面競爭。阿里核心管理層將「千問」項目視為「AI時代的未來之戰」。



目前，千問APP公測版已在各大應用商店上架，並同步提供網頁和PC版。面向全球市場的千問APP國際版也將在近期上線，借助Qwen模型的海外影響力與ChatGPT直接爭奪海外用戶。

今年2月，阿里已宣布投入3800億元用於AI基礎設施建設，並設定了到2032年將雲數據中心能耗規模擴大十倍的長期目標。近期，阿里發布的旗艦模型Qwen3-Max，性能超過GPT5、Claude Opus 4等國際競爭者，躋身全球前三。

Qwen正在迅速搶占矽谷市場。Airbnb CEO布萊恩·切斯基（Brian Joseph Chesky）公開表示，公司正「大量依賴Qwen」，因其比openAI模型更快更好。英偉達（NVIDIA）CEO黃仁勳表示，Qwen已占據全球開源模型的大部份市場，並在持續擴大份額。阿里開源的模型Qwen正在成為矽谷的根基。

阿里管理層認為，AI發展將經歷「學習人」「輔助人」和「超越人」三個階段。目前，大模型的能力已經進入到「輔助人」的Agentic AI時代，阿里大力入局C端市場的時機已經成熟。

阿里方面表示，這次發布的千問APP是一個初級版本，將用最先進的模型，打造一個「會聊天能辦事的個人AI助手」。除了聊天足夠聰明外，「能辦事」將是千問APP的一個重要發力方向。千問APP的戰略目標是打造未來的AI生活入口。

據透露，阿里巴巴正在計劃將地圖、外賣、訂票、辦公、學習、購物、健康等各類生活場景接入千問APP，讓千問具備更強大的辦事能力。