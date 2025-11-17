曾為二戰侵華道歉　外交部發言人毛寧X平台發1995年「村山談話」

近日，日本首相高市早苗涉台錯誤言論令中日兩國矛盾加劇。北京時間17日，外交部發言人毛寧在社交平台X上發布關於日本前首相村山富市1995年「村山談話」的影片，表示「是時候回顧1995年的『村山談話』了，當時的日本首相村山富市承認了日本在二戰期間的侵略行為並進行了贖罪，同時向受害國道歉。」



村山富市1924年3月3日出生在日本大分縣大分市，1994年出任首相。1995年8月15日，村山以內閣決議形式發表「村山談話」，承認日本過去實行了錯誤的國策，走了戰爭道路，明確指出日本的「殖民統治和侵略給許多國家，特別是亞洲各國人民帶來了巨大損害和痛苦」，並表示「深刻反省和由衷歉意」。這一表態得到國際社會廣泛認可。據日本共同社10月17日報道，日本前首相村山富市當天逝世，享年101歲。

1994年村山富市出任首相時，當時作為議員的高市早苗在國會質問村山富市，「憑什麽以首相的身份代表日本承認當年侵略戰爭是錯誤的。」村山富市則堅定地表示，「我必須說，當時的政府確實犯下巨大錯誤！」

高市早苗1994年在議會質問村山富市憑什麽代表日本向中國道歉，圖為時任首相村山富市（影片截圖）

高市早苗1994年在議會質問村山富市憑什麽代表日本向中國道歉，圖為時任議員高市早苗（影片截圖）

而就在高市早苗上台不久，她便於11月7日發表「台灣有事論」，稱若台灣有事可能構成日本的存亡危機事態，暗示在日本現行的「安全保障法制」下，日本或可判斷行使集體自衛權。引發中國強烈不滿。

連日來，中國外交部和駐日本使領館在X等國際社交平台密集發聲，嚴正表達中方立場，並發布日語、英語海報等，引發日本輿論強烈反響。就在昨日（16日），外交部發言人毛寧已在X平台援引1972年《中日聯合聲明》中涉台內容，用英語、日語雙語發布4張海報，表示日方「無論誰當政，日本都必須信守承諾」。