CBD繁華不再？北上廣深寫字樓出租率階梯式下跌　平均租金跌11.9%

內地樓市低迷、經濟周期之下，曾被看做是城市繁華標誌之一的高級寫字樓，出租率出現階梯式下降。據觀點指數最新發佈的《表現力指數•2025年度商業地產表現報告》顯示，最近一年多，北上廣深、杭州、成都、武漢等重點城市的69個重點寫字樓出租率從85.37%微降至84.14%，再降至82.54%，累計下跌2.83個百分點。

有數據顯示，京滬甲級寫字樓空置情況較為改善，北京是「北上廣深」四城中，寫字樓空置最低且持續優化的城市，而廣深兩城空置率甚至更加嚴重。此外，租金價格亦持續下滑，平均租金降11.9%。



1至9月重點城市新增56個寫字樓 廣深寫字樓空置率上升

據國家統計局數據，2025年1—9月，全國辦公樓開發投資額和銷售額累計值分別為2564億元和2111億元，分別同比下滑19.1%和8.1%。同期辦公樓新開工面積與竣工面積分別為1122萬平方米和1100萬平方米，前者同比下滑22.3%，後者同比上漲16.5%。

《南方都市報》報道稱，集中交付疊加需求疲軟，使得重點城市寫字樓租賃市場空置率與租金雙雙承壓。據戴德梁行數據，截至2025年第三季度末，京滬兩城甲級寫字樓市場空置率水平輕微改善，較上季度分別減少0.4個百分點和0.1個百分點。當中北京甲級寫字樓空置率在一線城市中維持最低水平並持續優化，是四大城市中唯一空置率同比及環比均改善的城市。而廣深兩城空置率水平仍未出現改善信號，兩者空置率環比分別上升0.9個百分點及1.2個百分點。

據觀點指數監測，2025年1—9月期間，重點城市新增的56個寫字樓項目亮相，合計建築面積超570萬平方米。新項目高度向上海、廣州、深圳、杭州、成都等核心城市集聚，這五座城市新增寫字樓項目數占比均超10%，新增供應以核心城市為主導。

廣州塔。（羊城晚報）

科技、金融、專業服務租賃佔比超6成

上海是1-9月全國供應項目數最多的城市，且多為區域地標或高規格綜合體，如370米「浦西第一高樓」ITC三期B座、中海中心B座、新岸商業中心、世博天地T2等，覆蓋徐家匯、前灘、張江等核心板塊，精準匹配科技、金融企業的高端辦公需求。

在廣州，新項目超半數位於琶洲、國際金融城等產業核心區，聚焦互聯網+金融行業的辦公需求；深圳新項目集中在後海、前海等，以科技企業總部為主。

中國正在向高科技強國邁進，越來越重視經濟質量的提升，而不是單純強調量的增長。圖為2019年5月21日，中國上海張江人工智能島正式成為中國首個人工智能創新應用先導區。（VCG）

據觀點指數不完全統計，2025年1—9月期間，科技、金融、專業服務三大行業構成需求主力，三者統計租賃單數（單個企業入駐計為1單）合計占比達63.95%。當中科技行業以27.9%的數量占比穩居需求榜首，成為2025年寫字樓租賃市場的第一驅動力。基於2025年1—9月的寫字樓租賃需求數據，當前市場需求表現出科技引領、金融支撐、專業服務與醫藥健康、消費等補充的格局。同時，寫字樓租賃行業需求與產業升級深度綁定，AI、資產管理、生物醫藥等新興領域成為增長引擎。

重點八城重點寫字樓平均租金同比降11.9%

據觀點指數監測，2025年1—9月期間，重點八城（包括北京、上海、廣州、深圳、杭州、成都、南京以及武漢）累計平均租金單價為2.73元/平方米/天，較上年同期下滑11.9%。其間重點八城累計平均辦公租金單價同比均出現不同程度的下滑，同比變動區間為-21.2%至-3.2%。

在出租率層面，69個重點寫字樓樣本涵蓋北京、上海、廣州、深圳、杭州、武漢、成都等重點城市，其項目平均出租率在一年周期內呈現階梯式下降。2024年6月至12月，出租率從85.37%微降至84.14%，半年跌幅1.23個百分點。2024年12月至2025年6月，跌幅擴大至1.6個百分點，樣本項目平均出租率降至82.54%，累計下跌2.83個百分點。

北京國貿CBD區（視覺中國）

報告指出，今年下半年仍有大量延遲入市的項目將集中交付，需求端僅新質生產力企業、金融、專業服務、消費企業等展現局部需求動能，尚未形成規模化覆蘇支撐。因此，寫字樓項目出租率下行趨勢短期內難以逆轉，預計2025年末至2026年仍將處於調整階段，「若未來供應增速放緩與需求實質性覆蘇形成共振，出租率或有望逐步企穩，但這一過程可能需要2—3年周期」。

此外，樣本企業內地寫字樓業務收入普遍收縮，超八成企業收入出現同比下滑，僅少數企業實現小幅增長。在17家樣本企業中，14家收入同比下降，占比達82.4%，僅3家企業實現正增長，且漲幅均在8%以內，寫字樓資產收益能力的整體弱化。