螞蟻集團發布全模態通用AI助手「靈光」　多形式提供可視化答案

11月18日，螞蟻集團發布全模態通用AI助手「靈光」，在移動端實現「自然語言30秒生成小應用」，首批上線三大功能——「靈光對話」、「靈光閃應用」、「靈光開眼」。



螞蟻集團介紹，「靈光」是業內首個全代碼生成多模態內容的AI助手，支持 3D 數字模型、音頻、圖標、動畫、地圖等全模態的信息輸出。

螞蟻集團推出全模態通用AI助手「靈光」。

靈光將作為螞蟻集團AGI（通用人工智能）戰略的產品級探索。目前，靈光已同步登陸Android 應用商店與Apple Store。

據介紹，用戶只需要輸入問題或者關鍵詞，「靈光」即可通過多種形式提供可視化的答案，包括語音朗讀、3D數字模型、生成式插圖、圖表與數據、可交互地圖、解讀和溯源。

同時，「靈光開眼」功能支持文生圖、文生視頻、圖生圖、圖生視頻等多種玩法，可實時理解複雜場景動態畫面，支持語音雙向交互問答，用戶亦可上傳圖片自由提問，或以指令修圖改圖。