一夜入秋？颱風「風神」進入南海　深圳將迎大風降溫降雨天氣

颱風「風神」（熱帶風暴級）已經進入南海，未來將繼續向西北方向移動，20日夜間-22日將和冷空氣共同作用給深圳帶來大風降溫降雨天氣。深圳市氣象台2025年10月19日23時00分發佈全市颱風白色預警信號。



今年第24號颱風「風神」（熱帶風暴級）的中心今天（10月20日）早晨5點鐘位於海南省三沙市（西沙永興島）以東大約520km的南海中部海面上，就是北緯17.6度、東經117.2度，中心附近最大風力有9級（23米/秒），中心最低氣壓為990百帕，七級風圈半徑220-280km。

風神路徑預報圖。（中央氣象台）

預計，「風神」將以每小時20-25km的速度向西偏北方向移動，強度逐漸增強，最強可達強熱帶風暴級或颱風級（30-35米/秒，11-12級）；21日白天受南下冷空氣影響，將在南海中北部海面轉向西南方向移動，趨向越南中部沿海，強度逐漸減弱。

據報道，本次過程大風持續時間長、伴隨降雨、降溫明顯，天氣變化劇烈，大風降溫降雨最明顯在20日夜間至22日。今（10月20日）早起深圳市風力逐漸加大至6-7級，沿海、高地最大陣風8級左右，高樓間、狹窄通道風力更強。