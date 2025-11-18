諾如、輪狀病毒感染高發期　幼兒長者屬高危人群　專家籲接種疫苗

今年下半年首次全國性寒潮正影響全國大部分地區，隨着天氣變化，諾如病毒、輪狀病毒等多種病原體引起的急性感染性腹瀉進入發病高峰期。



據央視報道，感染性腹瀉是幼兒最易發生的腸道疾病之一。在秋冬季，尤其以輪狀病毒、諾如病毒等病毒性感染居多。中國疾控中心提醒，近期諾如病毒感染進入高發期。作為引起急性胃腸炎常見的病原體之一，諾如病毒感染在每年10月到次年3月多發。

首都醫科大學附屬北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾說，從臨床表現看，諾如病毒感染劑量低，發病時間快，一般潛伏期為24到48小時。感染後主要表現為胃腸道症狀，如噁心、嘔吐、發熱、腹痛、腹瀉。

李侗曾續指，諾如病毒又叫冬季嘔吐病，全年都可以發作，在冬春季是一個高發季節，諾如病毒一般在經過1-2天的潛伏期，就會出現消化道的症狀，包括嘔吐、腹痛，腹瀉的症狀，兒童的嘔吐更明顯一些，成人腹瀉為主，少數人可能會有發燒。

諾如只需要少量病毒就能傳播。（Canva）

諾如病毒感染呈現自限性特點，目前並沒有針對性的抗病毒藥物，一般以對症支持治療為主要應對措施，但對幼兒、長者等高危人群，要防範脫水等併發症。

而與諾如病毒類似，輪狀病毒感染同樣容易引發腹瀉。兩歲以下幼兒是輪狀病毒感染的高風險人群，這類病毒可反復感染。感染後輕症表現為水樣便腹瀉、發熱和嘔吐等症狀。專家提醒，諾如病毒、輪狀病毒等均主要通過糞-口途徑傳播，一旦食用了被諾如病毒污染的食物或飲用了被污染的水，接觸患者排泄物或者嘔吐物污染的環境或者器具就有機會被傳染。同時，氣溶膠經呼吸道傳播也是傳染諾如病毒的途徑。

接種輪狀病毒疫苗是預防兒童感染的有效手段，能顯著降低感染風險和減輕發病後的嚴重程度。專家提醒，兒童出現嘔吐等症狀時，應在醫生指導下使用止吐或者止瀉藥物；注意多次補水，可以通過補液鹽等補充電解質，同時要避免吃過多食物進一步刺激孩子腸胃，加劇嘔吐症狀；如果症狀持續或加重，尤其是出現發熱、腹痛等，應立即去醫院就診。