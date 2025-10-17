諾如病毒｜山東職校逾400人感染　學生：半數同學腹瀉需排隊如廁

山東濱州職業學院近期爆發諾如病毒感染，學生陸續出現嘔吐、腹瀉等症狀，累計413人次就診，其中17人住院治療。聯合工作組通報確認病例糞便及肛拭子檢測陽性，學校正加強消殺與監測。另學生反映宿舍公共廁所擁擠需排隊，班級感染率高達半數。



10月14日起，該校學生陸續求醫。學生小劉（化名）於10月16日凌晨5時突發劇烈腹痛、持續腹瀉、頭暈發熱，中午請假就醫。醫生告知當天已收治200多例同症狀病例，並猜測其來自濱州職業學院，檢查確認諾如病毒陽性。小劉表示，宿舍6人中僅1人未發病，無獨立廁所，公共廁所因多人腹瀉而排長龍。

事發於濱州職業學院。（極目新聞）

另一學生小李（化名）13、14日出現水樣腹瀉，自行服藥緩解。他透露班上40人中約20人染症，部分伴隨發燒嘔吐。老大學生服務中心事發後暫停營業，一商戶亦住院治療。目前學校未組織集體檢測。

濱州市聯合工作組17日發布通報指，事件發生後，立即組建教育、衛健、市場監管及濱城區部門聯合組，省市專家現場指導就醫、病因追蹤。學校正有序開展病例監測、重點區域消殺、健康宣教，所有病例為輕症，住院17人。校方「學工熱線」轉介宣傳部門統一回應。