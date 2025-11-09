全運會｜習近平開幕式前廣州會見體育選手　勉勵他們奮力拼搏

全運會開幕式今晚（9日）在廣州的廣東奧林匹克體育中心舉行，場館內座無虛席。



在第十五屆全國運動會開幕之前，習近平下午在廣州接見全國群眾體育先進單位、先進個人代表和全國體育系統先進集體、先進個人代表，向他們表示熱烈祝賀，勉勵他們奮力拼搏、再創佳績，為建設體育強國作出新貢獻。



習近平下午在廣州接見全國群眾體育先進單位、先進個人代表和全國體育系統先進集體。（新華社）

新華社報道，下午4時許，習近平來到廣州白雲國際會議中心，全場響起長時間熱烈掌聲。習近平向大家揮手致意，不時同代表親切交流，並同大家合影留念。

習近平下午也會見國際奧委會主席考文垂和終身名譽主席巴赫。習近平稱：「今晚即將開幕的全運會，是中國最大規模、最高水平的綜合性運動會。歡迎你們同中國人民一道，見證新時代中國體育事業發展的新成就，和中國體育健兒的新風采。」

習近平指出，奧林匹克精神是人類文明的重要內容，中國始終是奧林匹克精神的堅定踐行者、維護者、傳播者。他又強調，今屆全運會由粵港澳三地合辦，還將展現中國式現代化在粵港澳大灣區的萬千氣象。