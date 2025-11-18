中日關係惡化｜川航等公司取消部份日本航班　徐州停訪姐妹城市

日本首相高市早苗日前在國會發表的涉台言論，觸發中日關係緊張。內地媒體報道，多家航空公司已取消部份日本航班。另外，有內地城市取消拜訪日本姐妹市的行程。



2025年11月1日，韓國慶州，日本首相高市早苗出席亞太經濟合作組織（APEC）峰會後記者會上發表講話。（Reuters）

九元航空：航班取消基於「公共安全」原因

內地極目新聞11月17日報道，文化旅遊部近日發布提醒，建議中國遊客近期避免前往日本旅遊後，國內包括國航、東航、南航、海航、川航在內的多家航空公司，已陸續發布「關於日本航線客票特殊處理的通知」。11月17日，極目新聞記者了解到，多家航空公司目前已取消部份赴日航線。

報道指出，多位網友反映，四川航空也取消了明年1月起成都飛札幌的來回航線。極目新聞記者經查詢發現，四川航空已取消2026年1月1日至2026年3月28日期間，成都往返札幌的航班。川航官方客服也確認，該航線「確因公司計劃原因」取消航班。

內地極目新聞11月17日報道，四川航空已取消2026年1月1日至2026年3月28日期間，成都往返札幌的航班。（網上圖片）

春秋航空部份赴日航班取消。（網上圖片）

春秋航空多班涉日航線顯示取消

此外，春秋航空多班涉日航線顯示「航班取消」。春秋航空官方客服表示，航班取消係公司計劃原因所致。春秋航空相關負責人表示，目前取消的航班是根據先前計劃取消的。至於之後涉日航班是否會減少或取消，正密切追蹤和評估旅客的退改簽情況，將視情況而定。

同時，多位內地網友發文反映，先前預定的2025年12月21日從大阪飛往廣州、2026年2月22日從廣州飛往大阪的航班，因公共安全原因被取消。九元航空公司公關部經理對此回應稱，確實有部份涉日航班因「公共安全原因」取消。

內地網友反映九元航空部份涉日航班取消。（網上圖片）

另據共同社報道，江蘇省徐州市15日以電郵通知日本姐妹城市——愛知縣半田市，取消代表團原定訪問半田市的計劃，理由是「有重要公務」。電郵並未提及任何與高市早苗涉台言論，又或中國官方提醒公民暫勿赴日的內容，但也沒有提到何時會恢復訪問。報道指出，徐州市與半田市是於1993年締結為姐妹城市。