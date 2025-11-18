非法收受財物逾1億元　雲南省原副省長李石松一審獲刑15年

雲南省委原常委、省政府原副省長李石松受賄一案，周二（11月18日）在貴州省貴陽市中級人民法院一審公開宣判，李石松以受賄罪判處有期徒刑十五年，併處罰金人民幣五百萬元；對追繳在案的李石松犯罪所得財物及孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。



經審理查明，2005年8月至2024年3月，被告李石松利用擔任雲南省政府辦公廳秘書二處副處長、處長，省政府辦公廳黨組成員、副秘書長，雲南省紅河州委常委、副州長，雲南省工業和信息化委員會黨組書記、主任，雲南省工業和信息化廳黨組書記、廳長，雲南省曲靖市委副書記、市長，雲南省委常委、曲靖市委書記等職務上的便利，為有關單位和個人在企業經營、工程承攬、職務提拔等事項上提供幫助，直接或者通過他人非法收受上述單位和個人給予的財物，合共價值逾人民幣1.0025億元。

法院認為，被告李石松的行為構成受賄罪。李石松受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失。鑑於李石松有重大立功表現；受賄犯罪中有未遂情節；到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的絕大部分受賄事實；認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物大部分已追繳，其中李石松實際所得已全部追繳，具有法定、酌定從輕、減輕處罰情節，可對其依法減輕處罰。法庭遂作出上述判決。

李石松。（網上圖片）

公開資料顯示，李石松，男，白族，1969年2月出生於雲南雲龍，擁有在職博士研究生學歷。1990年7月從中山大學人類學系民族學專業畢業後，他先後在雲南省民族事務委員會、雲南省政府辦公廳等處任職。

李石松2003年9月起擔任雲南省政府辦公廳秘書二處副處，這也是他貪腐的起點，直至2024年6月25日被查，他貪腐長達20多年。

2024年12月，李石松被雙開，中紀委指其「對抗組織審查」，還「對統計造假失察」。今年1月3日，李石松被拘捕。