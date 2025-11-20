豬腎移植獼猴體內成功存活一年　內地異種器官移植邁國際先進行列

周三（11月19日），華中科技大學同濟醫院宣布，經過基因編輯的豬腎臟在獼猴體內成功存活超過一年，成為除美國之外全球首宗異種移植靈長類動物存活達一年的案例，標誌着中國在該領域邁入國際先進行列。



陳剛教授團隊進行異種移植手術。（極目新聞）

據《極目新聞》報道，該院器官移植研究所專家陳剛說，「每看終末期腎病患者在等待中備受煎熬，我們都很難安。」這正是團隊堅守二十多年的初心，全球每年僅10%的器官移植需求能被滿足，異種移植成了破局希望。

團隊關於異種移植接受度的調查結果顯示，移植等待者對異種移植的接受度總體良好，但他們更擔心感染風險，同時期待異種豬腎能達到與同種異體腎臟一樣的存活。

異種移植早期用靈長類動物做供體，因排斥強、倫理爭議大屢敗；而豬的器官大小、功能與人相近，生長快易繁育，成了最優選擇，但免疫排斥和跨物種感染兩大難關始終擋路。

1999年起，陳剛團隊在國內最早開展相關實驗，曾讓豬腎在獼猴體內最長活了13天。基因編輯技術成熟後，他們敲除豬體內引發排斥的基因，卻無法突破豬腎存活超不過30天的困局，因為普通豬幾乎都攜帶巨細胞病毒，移植後會加速排斥，最終難以逆轉。

經過基因編輯的豬腎臟在獼猴體內成功存活超過一年。（極目新聞）

團隊發現，只有剖宮產的新生豬崽是巨細胞病毒陰性，但後天極易感染。在他們的建議下，合作企業中科奧格對懷孕母豬實施剖宮產，將小豬通過無菌傳送窗送入隔離室，全程人工喂養，空氣、飼料都經嚴格凈化。用這批無病毒基因編輯豬做供體，半數實驗獼猴的移植腎存活超五個月。

同時，團隊還從五、六十隻獼猴中篩選出2-4隻免疫反應弱的受體，精準調整抗排斥藥物劑量，還發明檢測方法動態監控藥效，在防排斥和防感染間找到平衡。2024年11月，豬腎首超半年存活；2025年10月，存活期正式突破一年，目前該獼猴生存狀態仍良好。

陳剛透露，團隊正衝擊臨床前標準，期待三到五年內讓臨床試驗患者用上豬器官。不過，倫理審查、跨物種感染追蹤等問題仍需慢慢攻克。