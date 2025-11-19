為在機上免費上網　留學生企圖入侵航空公司網絡伺服器被查處

為了免費上網，一名留學生竟在飛機飛行途中嘗試入侵航空公司飛機上的無線網絡後台伺服器，其行為已違反相關法律，甚至會造成航班乘客信息泄露。根據《治安管理處罰法》，上海機場公安已依法對違法人員給予治安處罰。



《澎湃新聞》報道，上海機場公安消息，10月29日，一家負責某航空公司網絡運營維護的網絡科技服務公司通過系統監測發現，當日飛行中的墨爾本飛上海浦東的航班上，有旅客正對機上無線網絡的後台服務器進行漏洞掃描及嘗試入侵。

公司迅速識別並阻止了上述行為，避免有實際損失，搜集相關信息後報警。通過對後台數據梳理分析，發起攻擊行為的被鎖定為乘客艾某，上海機場公安隨即依法傳喚艾某接受調查。

據艾某交代，從澳洲墨爾本飛往上海浦東國際機場，全程大約6個小時，在飛行期間聽聞旁人說起可在飛機上連接機上付費的無線網絡，便萌生免費蹭網的想法。於是，艾某通過電腦軟件進行網絡環境監測、系統漏洞掃描、IP地址搜集等方法，試圖繞過限制，免費長時間連接飛機網絡。

黑客。示意圖。（視覺中國）

艾某的行為已違反相關法律，可能造成網絡服務公司切斷伺服器，導致航空公司在飛的所有航班上的無線網絡停止服務。如果入侵成功，甚至會造成航班乘客信息泄露。根據《治安管理處罰法》，上海機場公安已依法查處艾某。