中國科學家提出｢三極聯動｣假說：青藏高原曾主控全球變化進程

據《央視新聞》《中新社》報道，中國科學院院士、青藏高原研究所研究員方小敏11月19日在第二次青藏科考一場發佈會上提出，「三極聯動」（南、北極和青藏高原）形成演化假說：大約在1200萬年前到800萬年前，青藏高原北部快速隆升，改變了大氣環流、調整碳循環、影響全球熱量分配，主控了全球變化進程，形成「三極聯動」格局。



中國科學院院士、中國科學院青藏高原研究所研究員方小敏現場介紹。（央視新聞）

第二次青藏科考。（央視新聞）

報道指出，中國科學院院士、中國科學院青藏高原研究所研究員方小敏長期致力於青藏高原隆升及其氣候環境資源效應研究。他表示，青藏高原、南極與北極是地球關鍵地理單元，號稱地球三極，並非孤立存在，而是可以構成複雜動態的全球三極聯動系統。

三極聯動。（央視新聞）

青藏高原經歷三次環境轉型。（第二次青藏科考隊）

三極聯動是一個新興的概念，是未來地球系統科學研究尤其是冰凍圈、水圈、大氣圈、岩石圈、生物圈等多圈層相互作用研究的一個新抓手。研究顯示，青藏高原北部在八、九百萬年前開始快速隆升，可能通過高原北部隆升驅動的乾旱粉塵-全球變化動力鏈驅動北極冰蓋和青藏高原冰凍圈加速形成，加上南極冰蓋，這樣，三極通過大氣-海洋環流和碳循環實現了動力聯動，並控制了青藏高原和亞洲內陸現今格局的冰川、戈壁沙漠和鹽湖及其相關礦產的形成。

未來，三極聯動研究將從地質、氣候、生態環境甚至海洋變化等多個維度，深入探討青藏高原在全球變化中的核心作用，形成綜合性研究體系，推動解決全球重大科學問題。