廈門大學開「爬樹課」竟大受歡迎　一課難求選上如中獎　原因曝光

爬樹還能修學分！在廈門大學有一門網紅攀樹課，一課難求！



據授課老師鄭達雄介紹，由於課堂人數限制（每節課16人），很多同學大學四年都沒能搶到一次上課的機會：

能選上課都像中大獎！

為什麼廈門大學會開設攀樹課？

2011年，時任廈門大學校長的朱崇實在國外考察時注意到，攀樹課是許多國外高校廣受歡迎的熱門課程。回國後，他立即推動學校研究引入這門課程。研究戶外冒險教育的鄭達雄老師與校方一拍即合。不過，要開設攀樹課，首先得自己掌握這門技能。

在廈門大學有一門網紅攀樹課，一課難求（央視新聞）

廈門大學開設「攀樹課」 鍛煉學生與生態保護一舉兩得（按圖放大了解更多）：

+ 5

從籃球教練轉型為攀樹教師的過程中，鄭達雄遇到的第一個挑戰是「恐高」——哪怕只是攀爬校園裏約15米高的芒果樹和檸檬樹。他回憶道：「到達15米高度時，人就會明顯感到心慌、冒汗、手腳無力。」掛在樹上時，他不斷與自己對話：

先找到害怕的原因，再回想動作要領、檢查裝備，用實際情況一步步拆解顧慮。

在完成攀樹師的專業訓練後，鄭達雄成為中國大陸首位獲得國際樹木學會（ISA）認證的職業攀樹師，也是廈門大學最早的攀樹課教師之一。2012年，廈門大學正式將攀樹課納入體育課程。這一創新舉措迅速引發廣泛關注，讓攀樹課成功「火出了圈」。課後，學生們激動地向大家分享自己的爬樹體驗：

「抓着繩索，精神緊繃，渾身都在用力，真的很害怕！」

「攀樹的過程很刺激，尤其到了高處，甚至能聽到自己心跳聲……」

「通過攀樹這項運動，幸運地看到獨特視角的校園風景！」



攀樹課不僅考驗學生的心理素質，也促進團隊之間的信任與合作。鄭達雄在教學過程中發現，這門課程的意義早已超越了體育本身：

我並未將它視為單純的體育課，因為這項運動與自然連接，能夠激發學生的社會責任感。

讓學生從攀樹中學會愛樹，樹立尊重生命、熱愛自然的意識——這正是廈門大學開設攀樹課的深層意義所在。值得一提的是，攀樹課被列為廈門大學生態科學學院的必修課。該學院生物專業的學生，因時常會去野外實習，進行標本採樣等活動，攀樹這項技能有效推動了學院在生態領域的研究進展，進而服務於生態環境保護。

人與樹的「空間調節師」

攀樹課只是入門基礎，其背後對應着一個專業且充滿挑戰的職業——攀樹師。他們定期檢查樹木結構，及時處理病蟲害，保障古樹生長環境穩定，從而延長樹木壽命。據廈門市綠化管理中心統計，截至2024年底，全市登記掛牌的古樹名木已有1700多株，需要攀樹師們定期維護。

這棵榕樹已經160年了，這是我老公的祖先當年種下的。

一位住在巷子裏的老奶奶向鄭達雄介紹這棵古樹的歷史，附近的居民對它充滿感情。但常年生活在榕樹之下，遮天蔽日，導致周邊房屋潮濕發霉。

這時，就需要攀樹師上樹修剪。在開展修剪前，攀樹師需進行嚴謹評估，思考如何以最少的修剪量，實現空間的最大化釋放，從而平衡人類活動與樹木生長之間的關係。修剪樹枝並非簡單地用電鋸砍除，其操作手法十分講究：

在粗壯樹木的修剪中採用『三刀法』，一方面是為了確保切口平整、利於癒合，另一方面也能避免樹皮因不當操作而撕裂，從而防止腐朽菌侵入樹體。

除了修剪技術，攀樹師還需掌握多方面的專業知識。鄭達雄介紹：

攀樹師不僅要熟練使用各類攀樹裝備與器械，還需了解樹木養護、病蟲害防治等樹木學知識。同時，良好的運動能力和體力也是重要的職業素質。

攀樹師如同人與樹之間的「空間調節師」，既留住百年綠蔭，也守護萬家燈火。

颱風中的「樹木救護隊」

在廈門這樣的沿海城市，攀樹技能還具有重要的應急價值。 颱風來臨前，攀樹師會提前評估高大樹木的狀況，適當修剪枝條，防止樹木倒伏，保障居民安全。

2016年9月15日，颱風「莫蘭蒂」登陸廈門，造成65萬棵樹倒伏，交通嚴重受阻。在這場搶險救災中，攀樹師發揮了關鍵作用。鄭達雄老師帶領廈大攀樹隊成員，參與「莫蘭蒂」颱風災後清理工作，清理倒塌樹木和樹上高空掛枝。

鄭達雄回憶，由於高空吊車體積龐大，難以進入道路狹窄的老城區及鼓浪嶼等特殊區域。在這樣的環境下，攀樹師展現出獨特的技術優勢。他們僅憑一根繩索，就能在樹幹間靈活穿梭。相較於大型機械，他們的作業方式更靈活、效率更高，修剪也更精細。

當時鼓浪嶼要申遺，結果趕上了颱風。

鄭達雄記得，鼓浪嶼上遍及古樹名木和保護建築，如果不對在台風中受損的樹木搶救，既是安全隱患，也是財產損失。因此，攀樹隊配合當地園林局在島上參與救援半個多月，推進了這座小島的申遺進程。

【延伸閱讀】內地大學生興起組團「去時鐘酒店開房」卻非為親熱 而是去做這事（點圖放大瀏覽）：

+ 22

攀上樹冠 為生態研究開啟新視角

攀樹的價值遠不止於此。在生態環境保護領域，這項技能為科學家研究生物多樣性提供了全新視角。 鄭達雄多次參與生態科研考察，曾前往西藏攀登高達101.2米的藏南柏木Ⅰ號。他解釋道：

樹木本身就是一個龐大的生態系統，正因為有巨樹的庇護，一些樹冠上棲息着兩千多種植物與昆蟲，它們都具有重要的研究價值——而這恰恰能夠發揮攀樹的優勢。

通過攀爬高大樹木採集種子，再進行人工繁育，可以有效提高繁殖效率、擴大種苗規模。許多瀕危樹種，正是通過這種方式得以繁育，如今已成為城市綠化的常見樹種。

金斑喙鳳蝶是我國唯一被列為一級保護的蝴蝶物種。據文獻記載，它們多在林冠層活動。生態學研究者藉助攀樹技術抵達林冠高度後，能夠更便捷地觀察它們的傳粉對象與飛行行為，從而推動相關生態研究與保護工作。

爬樹，不再只是兒時的遊戲，它逐漸成為一門學問，更承載着一份沉甸甸的責任。 攀樹師們憑藉一根繩索、一身技藝守護着城市的「綠色遺產」，也守護着綠水青山孕育的珍貴生態，為攀樹師們點贊！

【延伸閱讀】半年捐精20次可獲6100元 內地精子庫辦「大學生精液品質比賽」（點圖放大瀏覽）：