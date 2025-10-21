自然奇跡｜肇慶發現小行星撞擊隕石坑　保存完整為華南首個

2025年10月15日，國際期刊《Matter and Radiation at Extremes》發表陳鳴研究員團隊成果，正式確認廣東肇慶市德慶縣發現金林隕石坑。這是中國第五個、華南地區首個被科學確證的隕石坑，填補了華南隕石坑研究空白。



金林隕石坑坐落於德慶縣金林水鄉旁低山丘陵區，地理坐標為北緯23°18′17″、東經111°48′49″，地處北回歸線綠洲帶。其位於一座海拔630米的花崗岩山體上，呈略橢圓碗狀，東北—西南向直徑約900米，西北—東南向約820米，坑深約90米，整體向西南傾斜13°，與山體坡度一致。

《科技日報》報道指，研究人員通過實地考察和地質樣品檢測，發現了由強烈衝擊波作用引起的岩石和礦物衝擊變質現象，證實了該坑的星球撞擊起源。這是目前發現的地球全新世（11700年前至今）之中的一次最大規模的小天體撞擊事件。

研究團隊認為，大約一萬年前，一顆直徑數十米的小行星以宇宙速度撞擊到當地一個基底為花崗岩的山坡上，產生巨大爆炸，形成了這個隕石坑。

肇慶發現小行星撞擊隕石坑。（科技日報）

中國工程物理研究院北京高壓科學研究中心研究員、論文第一作者陳鳴表示，金林隕石坑的完好保存是一個自然奇蹟。他解釋道，地球在歷史上受到過無數地外小天體的撞擊，形成過大量的隕石坑。但由於地球本身的地質活動對隕石坑造成的破壞，保存下來的隕石坑不多，在中國領土上發現的隕石坑極少。加之金林隕石坑位於地球北回歸線綠洲地帶之中，該區域屬於亞熱帶溫暖潮濕的氣候，雨水充沛、植被茂盛，地表岩層的化學風化和生物風化作用十分強烈，該隕石坑能完整保存下來十分不易。

地球上的隕石坑分布。（格致論道講壇公眾號）

此外，地球隕石坑與天體的形成和演化、地質變化、環境與生物突變事件、礦產資源等方面密切相關，涵蓋的知識領域廣泛，在當地開展進一步科學研究和文旅項目的潛力巨大。陳鳴表示，德慶縣的花崗岩分佈面積佔全縣總面積的三分之二以上，厚達數十米至上百米、以紅色土壤物質為主的風化殼，地質侵蝕作用顯著，土壤崩崗現象頻發。在這種環境下形成的金林隕石坑具有由紅色土壤與花崗岩碎塊二種主要物質混合構成的特殊地質構造。

中國遼寧岫巖隕石坑。（格致論道講壇公眾號）

陳鳴說介紹，之前在中國發現的隕石坑均位於東北地區。金林隕石坑是在中國發現的第五個隕石坑，也是在東北以外地區，特別是華南地區發現的第一個隕石坑。這填補了中國南方地區隕石坑的空白，具有重要的科學意義和社會經濟價值。