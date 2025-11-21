2名台男東京街頭被鐵棍打傷　5日男被捕　警方尚在調查行兇動機

日本5名男子7月涉嫌在東京JR神田車站附近，持鐵棒攻擊2名台灣籍男子，使對方受傷，並企圖搶奪行李箱，後乘車逃離現場。目前5人已全數遭警方逮捕歸案。日本警方稱將持續調查犯案動機，目前尚不清楚嫌犯與被害人是否有過節，。



據了解，NHK等日媒當時報道稱遭襲擊者為中國籍，中國駐日大使館稱第一時間聯繫慰問受傷同胞，並要求日方抓捕嫌犯，又指針對日本社會近期出現一些排外情緒，大使館已向日本外務省提出嚴正交涉。



日本嫌犯街頭襲擊台灣人。（翻攝自TBS）

嫌犯朝台灣男子噴灑催淚噴霧

據《日本新聞網》，被警方依強盜傷害嫌疑逮捕的是23歲主嫌宮下佳樹等5名男子。東京警視廳調查稱，5人7月涉嫌在東京都千代田區JR神田車站附近的街道，朝2名台灣被害人噴灑催淚噴霧，接著使用鐵棒毆打，造成2人受傷，隨後試圖搶走隨身攜帶的行李箱。

2名台灣人遇襲。（翻攝自TBS）

神田車站附近的街道地上有血跡。（翻攝自TBS）

警方透露，嫌犯行動相當有組織，其中4人於案發當日凌晨從大阪府出發，駕駛租賃的車輛前往東京，在犯案前不久抵達現場。這群歹徒抵達案發現場附近後，立刻對周遭監視器噴灑噴霧，企圖阻擋攝影，手法極為狡猾。

警視廳目前尚未公布5名嫌犯是否認罪，也暫時無法確定兇嫌是否認識2名被害人，但將持續深入調查整起事件的來龍去脈及犯案動機。