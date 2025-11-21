印度航空將重返中國大陸市場　擬明年2月恢復德里-上海航線

時隔6年，印度航空公司（成立於1932年，是印度首間航空公司）將重返中國大陸航空市場。



2025年11月9日，國內航空公司正式復航「中印航線」。（央視新聞）

據印度航空官方網站發布的信息，該公司計劃自2026年2月1日起恢復德里至上海浦東的直飛航班。此外，在獲得相關監管批准後，印度航空還擬於同年開通孟買至上海的直飛航線。

德里至上海浦東的直飛航班將由波音787-8寬體客機執飛，每周運營四班。其中航班商務艙配備18個可平躺座椅，經濟艙則設有238個寬敞的座位。

泰國旅遊行業媒體「TTR Weekly」報道稱，印度航空首席執行官兼董事總經理坎貝爾·威爾遜（Campbell Wilson）表示，「恢復德里至上海航線不僅是開通一條新航線，更是連接兩個偉大古老文明和現代經濟強國的橋樑。印度航空很高興能夠重新連接世界上最重要的空中走廊之一，讓旅客能夠以印度航空一貫的舒適體驗和熱情好客的服務，在商務、貿易、醫療、教育和文化領域把握機遇。」

報道還提到，目前德里至上海航班的預訂服務正陸續開放，旅客可通過印度航空官網、手機App、機場售票處、客服中心及全球各大旅行社進行預訂。

據印度航空方面介紹，印度航空集團是印度規模最大的航空集團，其國際客運量居印度航司之首。印度航空於2000年10月首次開通直飛中國大陸的航線，上海是印度航空集團開通的第48個國際目的地。

2025年10月2日，印度駐華大使館宣布將恢復中印直航。消息發布後，資本市場反應積極，亞洲地區的航空、物流及跨境電商類股普遍上揚。

TTR Weekly分析指出，印度航空恢復上海航線，是在中印兩國近期簽署外交協議、重啟自2020年初暫停的直飛航班之後采取的具體舉措。

上海浦東國際機場。（新華社）

2025年11月9日，中國東方航空MU563航班搭載248名乘客，從上海浦東國際機場起飛前往印度德里，東航由此成為2025年首間恢復中印定期客運航班的國內航空公司。據悉，該航班去程客座率超過95%。

東航地面服務部浦東旅客服務中心相關負責人在首航當天表示，上海至德里航線在未來一周（11月9日至15日）的預訂率均保持在90%以上，顯示出市場對該航線的旺盛需求。

另據航班管家DAST向觀察者網提供的數據，目前上海直飛德里的航班每周只有3班，執飛航司為東航。

上海至德里航線是中印之間最具戰略意義的空中通道之一。作為兩國重要的經濟中心城市，上海與德里之間的緊密連接，將有力促進雙方在經貿、文化等多領域的全面交流，為「龍象共舞」注入新活力。

不過在實際運營層面，印度航空仍面臨一些挑戰，例如如何在浦東機場爭取到理想的起降時刻，以確保航班在旅客出行的高峰時段起降，並匹配專業高效的地面保障服務。這些都是實現順利覆航前亟需解決的問題。

儘管存在上述挑戰，但印度航空恢復德里至上海直航所帶來的潛在收益，預計將遠高於所面臨的障礙。

印度經濟時代傳媒集團旗下「Travel World」網站分析認為，在亞太地區出行需求持續回暖的背景下，德里至上海航線有望在促進兩國商務、學術及旅遊交流中發揮關鍵作用。這條直航線路將為商務人士、研究人員及學生提供更便捷的出行選擇，同時也將加強印度航空與亞洲地區最具活力的航空市場之間的聯繫。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

