中國郵輪臨時放棄停靠沖繩後回廈門　下月航線目的地由日本改越南

11月21日，愛達郵輪發布通知，指出原定於12月21日出發的愛達·地中海號航線將有所變更。此次變更中，途經目的地由日本石垣島改為越南順化，抵達時間定於12月23日早上8點，啟航時間為當晚19點。許多網友對這一變更的原因充滿好奇。



11月22日上午，內媒嘗試聯繫愛達郵輪官方，但因為是非工作日未能接通。隨後，一家郵輪旅行社的工作人員告訴記者，航線已確定變更，原因是「運營調整」。目前其他航線沒有變動，但是否會有後續調整尚不清楚。

在攜程APP上，愛達·地中海號的12月21日航線已顯示為前往越南順化，然而愛達郵輪的小程序尚未更新相關航線。

對此，攜程客服表示，該變更是由愛達郵輪調整的，但具體原因不明。然而，多個部門已經提醒中國公民近期應避免前往日本。

據愛達郵輪的通知，這次航線變更為運營調整。乘客可選擇前往越南，或將行程改至其他前往日本的航次。

環球網報導，該郵輪在11月20日時，曾取消原定在宮古島市平良港的靠岸計劃，並終止乘客下船安排，當天隨即返航至中國廈門。21日下午，有市民拍到愛達·地中海號已抵達廈門港口。一位船上的中國遊客表示，郵輪是公司包船，按照公司的安排不在日本下船，他們全程支持，這也是一次難忘的旅行。

愛達郵輪官方表示，該航次是旅行社包船，根據客戶要求取消了停靠宮古島。此外，愛達郵輪強調將始終把乘客和船員的安全放在首位。公司正密切關注相關情況，會嚴格遵循政府政策，並根據客戶的反饋和需求，評估運營情況，適時對航線進行調整。