中國郵輪臨時放棄停靠沖繩 取消遊客下船觀光 公司：按客戶要求
撰文：劉耀洋
中國與日本雙邊關係急劇惡化之際，原預定停靠沖繩宮古島的中國郵輪「愛達郵輪地中海號」突然放棄計劃，並取消乘客下船觀光的行程。愛達郵輪公司11月19日回應指，他們是按客戶要求而作出相關安排。
愛達郵輪公司19日晚告訴《環球時報》，該航次是旅行社包船航次，公司是根據客戶的要求，取消停靠宮古島，強調始終以乘客和船員的安全為第一要務。
公司稱，他們正密切關注相關情況，將嚴格遵守政府有關部門的政策，並根據客人的反饋和需求，綜合評估營運條件，適時做出航線等調整。
共同社此前報道稱，該郵輪規定載客2680人，18日從福建省廈門港出發，原計劃20日在在沖繩讓乘客下船觀光，再於同日下午4點離開返回廈門。
日本首相高市早苗此前發表「台灣有事論」後，引發中日外交風波。中國外交部、文化和旅遊部先後發布出行提醒，並呼籲中國遊客近期避免前往日本旅遊，已在日的中國遊客則應密切關注當地治安形勢。
