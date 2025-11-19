男子用練功券假扮夜場老闆　10日騙5女生陪玩　涉詐騙罪被批捕

自稱「夜場老闆」的陳某，今年8月從外地到上海後，10日內找了5名美女陪玩，他多次向女方出示「現金」，最終被揭發只是練功券。警方調查發現，陳某平時在公園睡覺，一旦成功騙到女生就會入住五星酒店，期間所有開支都由女方支付。目前，陳某因涉嫌詐騙罪已被檢察機關依法批准逮捕。



上海廣播電視台《案件聚焦》報道，今年8月，普陀警方接到劉倩（化名）報警，稱被自稱是「夜場老闆」的陳某欺騙。劉倩憶述，她作為地陪陪同陳某吃飯以及後續的娛樂活動，陳某承諾給予3500元（人民幣，下同）現金報酬。次日，陳某到劉倩的家中，並向她展示了其手上5、6萬元的「現金」，隨後以風水為理由，把錢壓在床底下。

練功券。示意圖。（影片截圖）

陳某提出願意繼續雇用劉倩，至於壓在床底的「現金」會用於報銷之後兩人的花費以及劉倩的報酬。由於劉倩當天剛好要支付房租，打算用這沓「現金」來交租。陳某聽後很快以接電話為由離開，劉倩才發現放在床底下的並非人民幣，而是一沓練功券。

警方調查發現，陳某的行為並非個案，他頻繁出入高檔場所，每次每天都有不同的女性陪同，並為他買單。她們之所以心甘情願買單，都因為見到那一沓所謂的「現金」。當她們察覺不妥時，陳某早已消失不見。而陳某被捕當日，身上的衣物，使用的最新款手機全是他人買單。

受害女生交代事發經過。（案件聚焦）

警方指，陳某先在社交群組假扮中介發布「高薪陪玩」訂單，見面時會展示練功券，上下會各放幾張真幣，然後將現金放在固定位置，並向對方承諾事後用這沓「現金」支付所有費用。陳某再以中介身份收取中介費，最後在一天內完成騙局找藉口消失。

不過，陳某的開銷並非始終有人買單，一旦未能及時找到下一個目標，他便會立刻陷入窘境，只能在公園的躺椅上睡覺，到了白天繼續物色下一個被害人。

陳某因涉嫌詐騙罪，已被檢察機關依法批准逮捕。（影片截圖）

警方調查發現，陳某已詐騙5名女性，據統計，被害人在陳某身上花費的金額加上中介費有近5萬元。出身農村的研究生丁飛更成為陳某的幫手，從出借銀行卡到幫陳某代收中介費，最終退學。目前，陳某因涉嫌詐騙罪已被檢察機關依法批准逮捕，丁飛因涉嫌詐騙罪已被公安機關依法採取刑事強制措施。