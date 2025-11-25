女網紅稱常德人｢都是日本人後代｣惹民憤　遭行政拘留15日

綜合內媒報道，內地一名女網紅直播時稱常德人｢都是日本人後代｣引發網民憤慨。湖南警方稱，11月24日，王某為發洩個人不滿情緒在直播間發佈不當言論，造成惡劣社會影響。目前，已被該局依法處以行政拘留十五日的處罰。



女網紅稱常德人｢都是日本人後代｣惹民憤。（微博）

網傳內地一名女網紅在直播時稱：「當年侵華日軍在常德強姦很多常德女性，常德人是日本佬留下的種。」事件引發當地民眾憤慨，要求官方徹查處理。

湖南益陽警方通報稱：2025年11月24日，網民「嘉寶」在網絡平台直播間發佈侮辱性言論，引發網民強烈憤慨，多名群眾向公安機關舉報。該局於當日下午依法將涉事網民王某（網名「嘉寶」，女，35歲，益陽人）傳喚至公安機關。

經調查，11月24日凌晨，王某為發洩個人不滿情緒在直播間發佈不當言論，造成惡劣社會影響。目前，王某已被該局依法處以行政拘留十五日的處罰。