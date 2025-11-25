中印邊境爭議地出生　印度女遭拒絕承認護照有效滯留上海18小時

近日，一名於中印邊境爭議地區「阿魯納恰爾邦」（藏南地區）出生的女子在網上公開指控自己持印度護照前往中國時，遭到中方拒絕承認其護照有效性，使她不得不滯留上海18小時，引起廣泛關注，印度外交部周一（24日）晚間更對外表示，中方理由荒謬至極。



2023年，中國正式將阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）納入領土範圍，稱其為藏南地區。正正在上述地區出生、現居英國的印度女子通多克（Pema Wang Thongdok）表示，本月21日，她在上海浦東國際機場轉機，欲前往日本，但中方人員稱其出生在阿魯納恰爾邦，以當地是中國的一部分為由，拒絕承認其印度護照的有效性。

最後，通多克歷經18個小時的煎熬，才在朋友與印度駐上海總領事館聯繫後，於深夜在印方官員護送下離開上海。

印度女子通多克（Pema Wang Thongdok被中方拒絕承認其印度護照的有效性。圖為通多克「X」帳號頭像。（X平台）

事件經新德里電視台（NDTV）報道後，引起印度輿論高度關注。

事主通多克本人已向印度總理莫迪及其他高級官員致信，指自己遭受的待遇是對印度主權和阿魯納恰爾邦公民的直接侮辱，呼籲印度中央政府與北京交涉，要求解釋並對涉事的移民和航空公司職員進行紀律處分，同時尋求經濟賠償。

事發於上海浦東國際機場。（Wikimedia Commons）

印度外交部周一晚間也就事件回應道，事發當日，印方已經與中方進行強力交涉。印度駐上海總領事館也介入處理，並全力提供這名遭滯留旅客協助。

印方強調，涉事旅客被迫滯留在上海的理由可謂「荒謬至極」，並指出阿魯納恰爾邦就是印度的領土，其居民完全有權持有印度護照並使用其旅行，這毫無爭議，並批評中方行為違反了國際法中關於民用航空的相關規定。