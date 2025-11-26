內媒：尿袋｢最嚴｣新規將落地　3C將失效但仍可以攜帶登機

內媒《藍鯨新聞》報道，內地工信部已於10月及11月多次組織召開《移動電源安全技術規範》徵求意見稿研討會。



《移動電源安全技術規範》（徵求意見稿）（以下簡稱「新規」）顯示，與舊標準相比，新國標在整機、線路板和電芯三大技術領域提出了數十項嚴苛改進。但值得注意的是，在航空運輸管理方面，「已獲3C認證的產品以後仍可攜帶登機。」



相關參會企業負責人稱，「這次制定的標準非常嚴格，許多工廠難以達到。經過三四輪研討會，目前標準已基本定稿，預計12月公示，2026年2月正式發佈，同年6月起實施。新規落地後，原有3C認證規定將全面失效。」該名負責人預計，新規實施後，預計將有近七成現有產能，因無法滿足新標技術要求，將被迫退出移動電源市場。

在整機層面，新規改變了過去僅標註品牌方的做法，明確要求外殼必須標註「建議使用壽命」與代工廠全稱，提升信息透明度。線路板方面則強制要求配備LCD屏幕或聯網APP，可實時顯示電池健康度、使用次數等關鍵參數。

在最為核心的電芯部分，新國標引入了多項強化安全測試，包括更為嚴苛的針刺測試、將熱濫用測試條件從130 ℃三十分鐘提升至135 ℃六十分鐘，並將過充電測試電壓提高至規定電壓的1.4倍，旨在從源頭抑制熱失控風險。

相關知情人士透露，過去半年中，充電寶行業共發生700多起安全事故，對居民生活及航空運輸等領域造成顯著影響。該知情人士還稱，針對目前市面上已獲新3C認證的流通產品，將設置半年緩衝期，供企業清理庫存。

但內媒記者採訪了解到，從26日起已經有很多機場開始執行這一政策，不少沒有3C認證的充電寶只能被留在機場。（新聞晨報）

據《藍鯨科技》從業內人士處獲悉，安克創新已與寧德時代達成合作，聯合研發符合新國標的高標準電芯。與此同時，供應鏈上游的 ATL、比亞迪、欣旺達、馬拉松等電芯廠商，已有部分產品率先進行新安規測試，部分型號已通過新版安規測試。