2中國籍高中生多次入境韓國拍攝軍事設施　遭一般利敵罪拘留起訴

2名中國籍高中生涉嫌多次入境韓國並拍攝軍事設施，周四（27日）遭到韓國水原地檢公共搜查部以刑法「一般利敵罪」拘留起訴。



據韓聯社報道，水原地檢公共搜查部表示，2名被起訴的中國籍疑犯只有10多歲，他們自去年下半年至今年3月期間，分別三度、兩度入境韓國，用相機拍攝駐韓美軍設施、正在起降的戰鬥機與管制設施等數百張照片。

據介紹，疑犯每次入境後都會停留數日，並攜帶裝有望遠鏡頭的相機及手機，在多處軍事設施與國際機場附近活動並拍攝大量照片，出沒地包括水原空軍基地、平澤烏山空軍基地（K-55）、平澤美軍基地（K-6）、清州空軍基地等4處韓美軍事設施，以及仁川、金浦、濟州機場等三處主要國際機場。調查還發現，犯案期間，他們持有對講機，雖然開啟電源但無法正常接收訊號。

圖為F-16戰隼戰鬥機及A-10雷霆二式攻擊機飛越烏山基地上空。（U.S. Air Force）

今年3月21日下午，二人在水原空軍基地附近拍攝起降中的戰鬥機，被目擊到的居民報警，二人隨後被警方當場逮捕。他們供稱，只是「平時有拍飛機照片的興趣」。而警方根據他們的行蹤與手機鑑識結果，認定涉嫌「一般利敵罪」，並於上月底將案件移交檢方。

據報道，「一般利敵罪」是用來處罰損害韓國軍事利益或向敵國提供軍事利益者的條款。