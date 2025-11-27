《新時代的中國軍控、裁軍與防擴散》白皮書發布　官方：時代宣言

今日（27日），《新時代的中國軍控、裁軍與防擴散》白皮書發布，為中國政府時隔20年後，再次以發布白皮書的方式全面闡述中國的軍控、裁軍與防擴散政策。下午，國防部舉行例行記者會，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌大校回應，今次是十八大以來發布的首部軍控白皮書，是中國積極踐行全球安全倡議、全球治理倡議的具體舉措，是中國堅定維護世界和平安全、維護戰後國際秩序、維護多邊軍控進程的時代宣言。外交部發言人郭嘉昆則表示，這彰顯了中國積極引領全球安全治理、維護國際和平與安全的大國責任與擔當。



蔣斌表示，中國一直建設性參與全球安全治理，努力推進國際軍控、裁軍與防擴散進程，為世界和平與穩定發揮了重要作用。《新時代的中國軍控、裁軍與防擴散》白皮書是黨的十八大以來發布的首部軍控白皮書，是中國積極踐行全球安全倡議、全球治理倡議的具體舉措，是中國堅定維護世界和平安全、維護戰後國際秩序、維護多邊軍控進程的時代宣言。

新版軍控白皮書系統介紹習近平主席關於全球安全治理和國際軍控方面的一系列重大新思想新理念新論述，突出強調中國在傳統領域軍控和新興領域安全治理中的立場主張，全面闡述中方對當前國際安全和軍控形勢的戰略判斷、新時代中國軍控政策以及為推進國際軍控、裁軍與防擴散進程作出的積極貢獻，展示了中國加強軍備控制、維護戰略穩定、減少戰爭危害的堅定決心和責任擔當。無論國際風雲如何變幻，中國將同所有愛好和平的國家一道，完善全球安全治理，捍衛國際公平正義，推進多邊軍控進程，維護全球戰略穩定，為變亂交織的世界注入更多確定性和正能量，攜手構建人類命運共同體。

同日，外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上說，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是聯合國成立80周年，在這一重要歷史節點，中國政府發布《新時代的中國軍控、裁軍與防擴散》白皮書具有重要意義，彰顯了中國積極引領全球安全治理、維護國際和平與安全的大國責任與擔當。