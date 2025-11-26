賴清德指大陸2027年「武統台灣」　民眾黨：不應渲染戰爭焦慮

賴清德今日（26日）臨時召開記者會，指「北京當局以2027年完成『武統台灣』為目標，加速侵略台灣的軍事整備」，並公布2項行動方案，除了要在未來8年投入1.25兆（新台幣，折約3111億港元）國防軍購經費外，也提出5個建構民主防禦機制的具體行動。

民眾黨表示，賴清德的發言使台灣民眾驚恐不安，甚至加劇社會不信任感與動盪，他有義務向全民說明政府「2027威脅論」的判斷，不應在缺乏明確事證的情況下，以渲染性語言強化社會的戰爭焦慮。



台灣傳媒報道，民眾黨稱支持國防預算合理提升、確實增加國防自主能力，但此前在多項軍事特別預算中，已多次發生款項到位、卻遲遲無法到貨之矛盾狀況，完全無法滿足特別預算編列目的。行政院將特別預算送至立法院後，民眾黨立院黨團會將台軍相關建置與整體需求及台軍人力等多方因素納入評估，嚴格並務實審議預算。

民眾黨提到，賴清德宣稱「北京當局以2027年『武統台灣』為目標」，此敘事與美方公開報告的內容存在明顯落差。美國總統特朗普曾公開表示，他不認為大陸會在2027年對台發動攻擊，美國國會於本月18日發布的最新報告亦指出，「2027年」並非具體的軍事行動日期。

賴清德。（Facebook@賴清德）

民眾黨表示，身為領導人，賴清德有義務基於可靠情報與專業分析，向全民說明政府「2027威脅論」的判斷，而不應在缺乏明確事證的情況下，以渲染性語言強化社會的戰爭焦慮。國安非政治動員工具，必須回到專業與理性，才能避免將台灣推入不必要的恐懼與對立循環。

民眾黨又質疑，賴清德的「行動方案」中，特別提及要杜絕來自大陸的灰色侵擾與認知作戰，還要提升「法制作業」，要確立「一國兩制台灣方案」是台灣社會不可碰觸之紅線，並在此基礎上對國內政黨、法人團體、民間社團等與中國進行交流及政治對話建立制度性規範，「賴政府要如何清楚定義人民與團體之言論自由與設定紅線？」

民眾黨直言，賴清德的發言使人民驚恐不安，擔心賴清德的「行動方案」會合理化國家權力恣意擴張，騷擾或侵害人民自由及安全行為，甚至加劇社會不信任感與動盪。

民眾黨質疑，賴清德在聯訪時特別將《財劃法》與該筆國防特別預算包裹處理，表示「若財劃法重新討論審議，此史上最高之國防採購案就沒有問題」，等於承認該筆國防預算實質上會對內政與人民福利支出產生實質排擠效應，也證明院版遲了1年才送出《財劃法》版本，並非是對人民、地方最佳方案，而是來自中央財政窘迫的強大壓力。

針對賴清德選擇投書美國華盛頓郵報，感謝特朗普承諾國防預算增至GDP 5%，才召開記者會強調1.25兆特別預算「籌備多時」，民眾黨直言，此舉無疑打臉10月底行政院長卓榮泰在國會宣稱兆元的國防特別預算「還沒看到」的說法，行政體系說法相互矛盾。

民眾黨強調，對美關稅談判結果更攸關全民生活成本、物價穩定、產業競爭力，其敏感性與重大性絕不下於軍費擴張。關稅政策談判7個月來一再重演資訊不對稱、繞過人民知情權，若賴清德的「守護民主台灣行動方案」是以破壞政府公信力、忽視人民的知情權、傷害民主基石的方式進行，將遭致台灣人民反彈。