「2027武統台灣」：賴清德說的是真話還是假話？

就在中日關係因高市早苗一番「台灣有事」論而陷入緊張，特朗普親自下場勸解之時，在這起事件的場外主角、中美日三國菜單上的台灣，持激進台獨立場的民進黨籍總統賴清德，又在被吹皺的一池春水中投下一顆石子，投書《華盛頓郵報》稱，台灣將大幅增加國防預算，並加速打造「台灣之盾」（T-Dome）防空系統，以因應來自北京的軍事壓力。



2025年11月7日，日本東京，首相高市早苗在國會眾議院預算委員會會議上發表講話。（Getty）

賴清德在投書中說，解放軍在台海、東海、南海，和整個印度太平洋區域的「挑釁行為」，突顯出此區域和平的脆弱。北京企圖用武力改變現況的意圖愈來愈明顯。台灣將堅決面對威脅和挑戰。因此，他會大幅增加台灣國防預算，明年將佔台灣GDP的3.3%，2030年達到GDP的5%，這是台灣近代史上最龐大的軍事投資。而且他還將會提出歷史性的400億美元國防特別預算，用來購買美國的軍備，並同時大幅強化台灣的不對稱作戰能力，嚇阻北京動武的決定。

在26日舉行的記者會上，賴清德還表示，北京當局也以2027年完成「武統台灣」為目標，持續升高在台灣周邊的演習及灰帶侵擾，企圖「以武逼統」、「以武逼降」，併吞台灣。

投書美國媒體，抱怨遭中國大陸軍事打壓，闡述台灣的防務政府，向世界展示台灣與美國的特殊親密關係討美國開心，並對內展現反共、防共決心，安撫台灣輿論，是歷任台灣總統都特別擅長的戲碼，一點都不新鮮。分階段將國防預算提高到3.3%和5%，並推出台灣史上最大對美軍購預算，以圖獲得特朗普的格外青睞，也在人們的普遍預料之中。

唯一新鮮的是，賴清德拾起了早在幾年前就被人炒爛的「2027武統台灣」牙慧，把這個坊間流傳的可能，作為了一個在官方層面相當肯定的登陸時間。

2025年11月18日，中國常駐聯合國代表傅聪在聯大安理會改革問題全會的發言中，批评日本首相高市早苗妄稱「台灣有事可能對日本構成『存亡危機事態』」，暗示日方可援引所謂「集體自衛權」武力介入台海問題。（聯合國官網）

其實中國大陸會不會武統台灣，如果武統，在什麼時候武統，都仍然是未知數。迄今為止，儘管台海局勢高度緊張，中國大陸明顯加大了推進統一的力度，加快了統一進程，但在官方層面，仍然把和平統一作為首要努力方向，並未有任何變化。特朗普即將在2026年4月訪問中國，習近平也將在其後對美國進行國事訪問。相關分析普遍認為，藉由這兩次互訪，中國希望能促成特朗普在台灣問題上做出歷史性調整，從傳統的「不支持台獨」和「反對單方面改變現狀」，調整為「反對台獨」和「支持和平統一」。

美國總統特朗普也說，習近平曾對他說，只要他擔任美國總統，武統台灣就不會發生。特朗普為此還當面向習近平說「謝謝你。」

所以，賴清德的「2027武統台灣」論，沒有任何可信基礎。不過是炒作前幾年就被媒體炒過的陳詞濫調，為營造緊張氣氛，提高軍費開支，加大對美軍購力度，吹的一個泡泡。畢竟這些年全球經濟不景氣，民生艱難，台灣也受到影響。不把有限的資源投入到經濟民生，而是投入到軍費，甚至慷慨送給美國，很多台灣人也不願意。

再者，賴清德民意低迷，在國民黨和民眾黨「藍白合」的可能下倍感壓力，擔心明年的台灣中期選舉敗北，並進而在2028年的台灣大選中失去執政，這些都是賴清德要考慮的議題。通過炒作「入侵」議題，把自己應造成台灣民主自由的捍衛者，把國民黨等打成通共賣台政黨，最符合民進黨和賴清德的利益。

賴清德接受美國廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」專訪。（台灣總統府）

但是，正所謂無風不起浪，「2027武統台灣」能在幾年前被吵得風水水起，如今仍然能被賴清德拿來當成工具使用，也不會沒有任何根據。一般人們分析認為，2027年中國大陸要開中共二十一大，大陸方面領導人需要通過拿下台灣展現文治武功。中國解放軍的軍事改革與現代化重塑會在這一年基本完成，需要投入到戰場通過實戰檢驗。台灣方面，因為2028年大選，民進黨也可能在2027年通過挑動兩岸緊張局勢圈票，激怒中國大陸。這些都可能構成「2027武統台灣」的促成要素。

從中國大陸不斷加快推進完成國家統一進程的意志和決心看，也不是完全沒有可能。

不過這些分析終究只是分析。歸根結底，中國大陸會不會在「2027武統台灣」，並沒有確切答案。對台灣來說，要避免這種可能發生，最好的辦法，其實是少刺激中國大陸，盡快和中國大陸進行政治談判。兩岸相向而行，一起商量找到雙方都能接受的的辦法。而不是盲猜各種可能的統一時間，製造一些在發生前根本就無法驗證的議題。而這對民進黨賴清德政府來說，是根本做不到的事。