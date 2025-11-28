摩根大通再押中國股票上調至「超配」：現在正是最佳入場點

內媒《觀察者網》今（28）日報道指出，摩根大通在4月初曾建議全球投資者買入中國股票，如今再度發表看法，並對明年的中國資產給予積極評價。根據摩根大通亞洲主管、全球新興市場股票策略聯席主管Rajiv Batra領導團隊11月26日發布的最新報告，其將中國股票評級上調為「超配」，並指出在潛在下行風險與明年走勢比較下，中國股市「出現大幅上漲的可能性更高」。



報道引述報告內容表示，Rajiv團隊認為近期中國資產的調整「為入場提供了有吸引力的時點」。今年前9個月大幅上漲、創下自2021年以來新高後，MSCI中國指數於第四季迄今回撤近6%。值得注意的是，在今年4月市場震盪期間，Batra與團隊曾呼籲投資者買入中國股票，其後MSCI中國指數上漲逾30%。

展望2026年，摩根大通團隊在報告中寫道，「明年將會迎來多重利好因素，包括人工智慧的普及、刺激消費的措施以及治理改革等」。策略師認為，中國股市仍位於上一輪下行周期之後的早期復蘇階段，「估值仍屬合理，投資者持倉也相對偏輕」。

報告並指出，對中國的樂觀情緒，配合政策支持、流動性寬鬆、治理改革，以及人工智能權重股前景轉正，意味著亞洲股市明年最可能錄得「溫和至亮眼」的漲幅。摩根大通預期，MSCI（除日本）亞洲指數在2026年可能升至1025點，相較11月26日收盤約上漲15%。

除了中國股票外，摩根大通亞洲策略團隊亦對印度股票給予超配評級。《觀察者網》報道指出，Rajiv團隊認為，過去14個月呈現V型反轉的印度股市，在穩健財政與貨幣政策帶動下，印度基準Nifty50指數有可能在2026年底攀升至30000點，較目前水平上漲約15%。策略師表示，雖然印度市場估值仍高於其他新興市場，但在連續14個月表現弱於同行後，其估值已回落至長期均值以下。