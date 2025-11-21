安柏雷志海︰AI存泡沫憂成科網股爆破翻版　投資者宜減持獲利了結

對於近日市場擔憂股市存在的科技或者人工智能（AI）泡沫，安柏環球金融首席投資總監雷志海認為，目前AI會存在泡沫，而他更擔憂最終成為2000年科網股爆破翻版，對美股帶來大衝擊，而港股則有望受到內地經濟政策等方面支持，而跌幅小於美股。



港股有望跌幅小於美股

雷志海指出，存在相關預期主要他因為觀察到目前情況和科網股爆破時，有不少類似地方，包括目前幾乎每個人都不會去質疑AI，並進行了相關的投資，當沒有人再入局投資，便是泡沫爆破之時。同時，科企公司會投資下游購買者，甚至會幫助其融資，而科企公司並存在投資過度，未來盈利不足以支撐相關投資等情況。

不過，他也期望，在此次AI泡沫真正爆破前，仍會有機會有第二次反彈，而兩個股市高峰相隔時間，可以長達2至5個月，美股或有望再創新高，而恆指則有望上2萬8。他會建議，投資者可以考慮減持相關股份先行獲利了結，因為泡沫爆破時現金為王，但也預計醫療保健板塊，會相對較有抵禦力。

安柏環球金融首席投資總監雷志海認為，AI存在泡沫，擔憂最終成為2000年科網股爆破翻版。（Reuters）

泡沫爆破前或有第二次反彈

安柏環球金融集團今日於灣仔合和中心舉行盛大總部開幕典禮，正式宣布進駐這座地標甲級商廈。典禮現場冠蓋雲集，合和實業主席胡應湘、立法會保險界議員陳健波與安柏環球金融集團主席兼行政總裁楊學超親臨主禮。

合和實業主席胡應湘表示，安柏環球金融集團選擇進駐合和中心，展現了對香港經濟前景的堅定信心。香港作為國際金融中心，各行各業都應該以專業精神為客戶提供最優質的服務，這也是香港持續繁榮的基石。

建議家辦實施發牌制度免被濫用

楊學超表示，香港各方面包括保險及金融市場都在復甦中，會看好未來財富管理及保險行業發展前景，只要中港息差持續，內地客對於本港財富產品會保持需求，而保險業方面，隨著產品及監管繼續優化，其實海外也有不少客戶會有所需求，不愁沒有生意。

對於港府有意推動家族辦公室業務，楊學超表示，「家辦」其實有被濫用的情況，參與者質素參差，建議其實應該實施發牌制度，令家辦行業能夠受到基本的監管，減少罪行及投訴無門等情況。