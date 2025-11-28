習近平主持召開中央政治局會議 強調堅決鏟除腐敗滋生土壤和條件

據新華社報道，中共中央政治局周五（11月28日）召開會議，審議《關於二十屆中央巡視省（自治區、直轄市）情況的綜合報告》。中共中央總書記習近平主持會議。



會議指出，以習近平同志為核心的黨中央高度重視巡視工作，部署開展二十屆中央第五輪、第六輪巡視，完成對省區市的全覆蓋。從巡視看，各省區市工作取得新的進展和成效，但也存在一些問題，必須從政治上高度重視，嚴肅認真解決。要動真碰硬抓好巡視整改，落實主體責任，強化日常監督，把巡視整改與學習貫徹黨的二十屆四中全會精神、謀劃「十五五」時期經濟社會發展結合起來，作為全面從嚴治黨、凈化政治生態、加強領導班子建設的重要抓手，以整改實效推動高質量發展。

會議強調，各省區市黨委要深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，牢牢把握黨中央對本地區的戰略定位，一以貫之抓好黨中央重大決策部署貫徹落實，以實際行動做到「兩個維護」。樹立和踐行正確政績觀，完整準確全面貫徹新發展理念，完善幹部考核評價機制，堅持求真務實、真抓實幹。持之以恒推進全面從嚴治黨，壓緊壓實管黨治黨政治責任，強化對「一把手」的監督管理，鞏固拓展深入貫徹中央八項規定精神學習教育成果，加強對權力配置、運行的規範和監督，保持反腐敗高壓態勢，堅決鏟除腐敗滋生的土壤和條件，營造風清氣正的政治生態。加強領導班子和幹部隊伍建設，健全和落實民主集中制，堅持正確用人導向，引導激勵幹部擔當作為。增強時時放心不下的責任感，有效防範化解各類風險，完善社會治理體系。綜合用好巡視成果，深入研究解決巡視發現的共性問題，推動深化改革，促進標本兼治。