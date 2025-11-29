日歌手大槻真希上海開唱　One Piece名曲唱一半遭「熄咪」趕下台

日本首相高市早苗11月7日發表「台灣有事」言論，引發中國強烈不滿，中日關係持續緊張。日本天后濱崎步上海演唱會突遭取消，另一位日本歌手大槻真希昨日（28）日演唱活動到一半，音樂被當場中止舞台畫面也突然關閉，她錯愕表情被歌迷拍下，事件引發中日網民熱議。



上海萬代南夢宮嘉年華首日（28日）邀來大槻真希演出，她一上台還熱情問候「你好嗎？」，接著她唱到《One Piece》片尾曲《memories》時，音樂突然中斷，舞台畫面也暫停，大槻真希一臉錯愕一開始還喊了一聲「哇」以化解尷尬，隨即有工作人員上台拿走她的咪高峰，和她交談幾句後，便帶她離開現場，觀眾也十分驚訝。大槻真希錯愕的表情也被拍下，引發中日網民熱議。

事後，大槻真希轉發經紀公司說明，表示該場演出因「不可抗力因素」被迫中止。主辦單位也透過微博聲明，表示已取消原訂29日、30日的後續舞台演出。

大槻真希轉發經紀公司說明，表示該場演出因「不可抗力因素」被迫中止。

萬代南夢宮嘉年華11月28日到30日在上海徐匯西岸穹頂藝術中心舉行，展出包括高達、龍珠、海賊王、蒙面超人等萬代旗下的人氣日本動漫系列，並安排包括大槻真希在內多名日本藝人現場表演，其他展會目前仍持續進行。

天后濱崎步原定在上海舉行個人演唱會

據了解，大槻真希並非孤例。日本天后濱崎步原定在上海舉行個人演唱會，也在前一日突然遭通知取消。她在社群平台上向粉絲致歉，並表示當天已有約200名工作人員完成舞台搭建，但最終只能拆台中止演出，令她與許多期待的粉絲感到震撼與失望。

日本歌手濱崎步（IG@a.you）

濱崎步遺憾在Instagram限時動態表示，「這次由日本與中國的工作人員合計200人合作，花了5天在今天完成舞台搭建。然而，今天上午突然接到中止演出的要求。」

她說：「我無意對於不了解的事務發表意見，但是為了濱崎步的舞台全力以赴的100名中國工作人員，還有從日本跨海而來的100名工作人員、舞者，以及樂隊成員，對於無法讓他們在正式舞台上演出，我深感抱歉。」

濱崎步提到：「最重要的是，我到現在還無法相信，甚至沒有機會向從中國各地、日本以及其他國家聚集而來的1萬4千名粉絲親自道歉，這個舞台就必須被拆除，我無言以對。」