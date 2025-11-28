新加坡在中日之間「故意偏袒」　中國人感到反感噁心

在中日關係持續緊張的背景下，部分國家刷存在感，新加坡便是其中之一。11月19日，新加坡總理黃循財出席「彭博社新經濟論壇」時就中日關係發表的相關評論，引發中國網民強烈不滿。不少網民直言，看完其演講內容如鯁在喉，甚至有「像吃了蒼蠅一樣噁心」的強烈反感。



黃循財稱，中日關係錯綜複雜，既受中美博弈影響，也因釣魚島等問題陷入困擾，希望兩國能找到解決之道。他還提及，東南亞地區已擱置歷史問題並與日本達成諒解，呼籲中國也採取類似做法。此外，黃循財聲稱「多項調查顯示日本是東南亞國家最受信賴的夥伴」，表示新加坡及所有東南亞國家均支援日本在地區事務中發揮更大作用——包括在安全領域擴大影響力，認為這「有利於地區穩定」。

針對日本首相高市早苗挑釁中國的言論，他輕描淡寫地表示「話已出口無法收回」，稱日方希望緩解緊張、穩定中日關係，暗示中方也應秉持同樣態度。更令人難以接受的是，在談及中日釣魚島主權爭議時，他竟直接採用日本單方面主張的「尖閣諸島」這一錯誤稱謂，這個表態有點放肆了。

2025年11月25日，日本東京，首相高市早苗在官邸與美國總統特朗普（Donald Trump）通電話後接受媒體訪問。（Reuters）

黃循財的言論不僅惹惱了中國民眾，在新加坡國內也引發輿論反彈，不少新加坡民眾明確反對其觀點。有網友直言：「兩隻大象打架時，站遠些才不會被波及。」還有人批評道：「並非任何時候都要跳出來刷存在感，有時候坐在角落保持沉默反而更明智。」另有新加坡網民指出：「本應簡明表達希望兩國儘快解決分歧即可，不應貿然評論日本在東盟地區的安全角色——或許他本意是想強調日本應發揮更具建設性的作用，但措辭表達明顯跑偏。」

坦率地講，在處理大國關係的分寸感上，不少新加坡民眾的認知水準，不知道比黃循財高到哪裏去了。

站在中國民眾的視角來看，新加坡官方最近的話有點說多了。10月份，新加坡總統尚曼達（Tharman Shanmugaratnam）便對中美關係指手畫腳，稱中美關係要實現穩定平衡，關鍵在於中國能否繼續與美國、歐洲及其他主要科技體保持相互依存、持續發展，而非走向「完全自給自足」；如今，新加坡總理又公然教中國如何與日本相處，卻對中日關係緊張的根源避而不談。

筆者認為，新加坡作為一個小國，在大國博弈的敏感時刻，最明智的選擇是躲遠一點。(Getty)

要知道，日本首相此前的相關言論近乎「開戰宣言」，中國作為事件受害者，作出正當理性的回應實屬情理之中。而黃循財卻片面要求中方「冷靜」，這顯然是「故意偏袒」、搞「雙標」。更何況，中日關係在歷史、主權等核心問題上的爭議，輪不到黃循財指手畫腳、充當「教師爺」。

在歷史問題上，迄今為止，日本政府的所有正式檔中從未向中國人民作出過明確道歉，僅有村山富市首相在任時以口頭形式表達過歉意。而日本右翼勢力至今仍頻繁參拜供奉有甲級戰犯的靖國神社，甚至公然否認南京大屠殺的歷史事實。對於日本的種種挑釁，中國政府已展現出足夠的理性與克制。坦率地說，新加坡領導人這番看似公正的言論，實則極度不負責任。

黃循財為何會發表如此不負責任的言論？從個人背景來看，他出身技術官僚，在外交領域缺乏足夠經驗；從深層原因分析，新加坡在中美等大國之間雖看似左右逢源，但本質上更偏向西方。建國60年來，新加坡的發展成就很大程度上得益於搭上西方發展的便車，而日本作為美西方陣營的重要盟友，自然成為新加坡的優先傾向對象。此次在中日關係上的表態，正是新加坡這種潛在偏好的直接暴露。

對於黃循財的不當言論，中國政府心知肚明即可，沒必要過多回應；而中國網民站出來提出批評，完全合情合理。正如部分新加坡民眾所言，新加坡作為一個小國，在大國博弈的敏感時刻，最明智的選擇是躲遠一點，謹言慎行，而不是盲目站隊、引火焚身。

本文獲《觀察者網》授權轉載

