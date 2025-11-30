國家航天局設立商業航天司　推動商業航天高質量發展

《新華社》11月29日報道，國家航天局已於近期設立商業航天司，相關業務正在逐步開展，標誌着中國商業航天產業迎來專職監管機構，未來將持續推動中國商業航天高質量發展，產業鏈有望全線受益。



近年來，中國商業航天在政策牽引、技術突破與市場驅動下，以全產業鏈協同創新，完成了歷史性的跨越。國家航天局相關負責人介紹，當前中國商業航天企業數量超600家，在確保安全的前提下逐步釋放商業航天發展潛力。

力箭一號「一箭雙星」發射成功。（中科宇航）

力箭一號「一箭雙星」發射成功。（中科宇航）

國家航天局近日公布推進商業航天高質量安全發展行動計劃（2025—2027年），提出將商業航天納入國家航天發展總體佈局，加快形成航天新質生產力，實現航天發展效能整體提升，有力支撐航天強國建設。

該計劃明確，到2027年，商業航天產業生態高效協同，科研生產安全有序，產業規模顯著壯大，創新創造活力顯著增強，資源能力實現統籌建設和高效利用，行業治理能力顯著提升，基本實現商業航天高質量發展。